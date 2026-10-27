Підпільний бізнес на 3,2 млн грн: у Львові викрили виробництво рідин для вейпів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили та припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення рідин для електронних сигарет.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба БЕБ.

За даними слідства, організатор схеми налагодив незаконне виробництво підакцизних товарів без відповідних дозволів та ліцензій. Готову продукцію сумнівної якості він реалізовував через торговельну мережу, а також надсилав замовникам по всій країні поштовими операторами.

Під час серії обшуків співробітники БЕБ вилучили понад 15 тисяч одиниць продукції та тари для її пакування. Загальна орієнтовна вартість вилученого майна становить 3,25 млн грн.

Серед вилученого:

понад 6 тисяч ємностей із рідинами для електронних сигарет;

майже 6 тисяч ємностей і тари для подальшого пакування;

понад 3, 5 тисячі POD-систем та картриджів до них;

мобільні телефони, комп’ютерна техніка та чорнова бухгалтерська документація.

Фото: БЕБ

Фото: БЕБ

Ухвалою Личаківського районного суду міста Львова на все вилучене майно та контрафактну продукцію накладено арешт. Наразі призначено низку експертиз, за результатами яких будуть ухвалені подальші процесуальні рішення.

Нагадаємо, у серпні БЕБ викрило незаконне виробництво та збут підакцизних товарів у Києві та Київській області. Вилучено понад 148 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку.