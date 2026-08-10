Понад 148 тисяч пачок цигарок і сурогатний алкоголь: поліція викрила схему на 10 млн грн

Правоохоронці припинили діяльність групи осіб, яка організувала незаконне виробництво та збут підакцизних товарів у Києві та Київській області. Втрати тіньового ринку оцінюють у 10 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

За даними слідства, двоє мешканців Київщини налагодили схему реалізації безакцизних цигарок відомих торговельних марок, використовуючи як склад гараж на околицях столиці.

Крім того, у Василькові фігуранти облаштували підпільне виробництво сурогатного алкоголю. Готовий фальсифікат із додаванням барвників та ароматизаторів збували в ємностях по 5 та 10 літрів під виглядом горілки та фруктово-ягідних напоїв.

За результатами санкціонованих обшуків за місцями зберігання та у транспортному засобі вилучено:

понад 148 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку;

понад 1 500 літрів етилового спирту;

550 літрів готової сурогатної продукції;

обладнання, тару та сировину для виготовлення алкоголю.

Кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури розслідують за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання чи збут підакцизних товарів) та ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі призначено експертизи, за результатами яких буде вирішено питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Нагадаємо, детективи БЕБ у співпраці з Нацполіцією ліквідували два масштабні нелегальні тютюнові виробництва на Харківщині та Львівщині. Тоді правоохоронці вилучили обладнання, сировину та готову продукцію загальною вартістю понад 60 млн грн.

Крім того, на Дніпропетровщині викрито організовану групу, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та реалізації пального. У результаті спецоперації в Кривому Розі закрили вісім нелегальних АЗС та вилучили майна на 20 млн грн.