Тепличні помідори в Україні дешевшають: скільки коштує кілограм

В Україні почалася нова хвиля здешевлення тепличних помідорів. Зниженню цін сприяють активніше збирання овочів відкритого ґрунту після стабілізації погоди та недостатньо високий попит.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

Наразі якісні помідори продають по 30–60 грн за кілограм, що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Збиральна кампанія вже триває практично в усіх регіонах України, через що пропозиція на ринку збільшується і тиск на ціни посилюється.

Виробники та оптові компанії також повідомляють про складнощі з реалізацією через якість частини продукції. Посуха та високі температури пошкодили рослини, а на плодах часто з’являються сонячні опіки та тріщини.

У середньому тепличні помідори зараз коштують на 25% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: