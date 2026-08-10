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Тепличні помідори в Україні дешевшають: скільки коштує кілограм
В Україні почалася нова хвиля здешевлення тепличних помідорів. Зниженню цін сприяють активніше збирання овочів відкритого ґрунту після стабілізації погоди та недостатньо високий попит.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.
Наразі якісні помідори продають по 30–60 грн за кілограм, що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.
Збиральна кампанія вже триває практично в усіх регіонах України, через що пропозиція на ринку збільшується і тиск на ціни посилюється.
Виробники та оптові компанії також повідомляють про складнощі з реалізацією через якість частини продукції. Посуха та високі температури пошкодили рослини, а на плодах часто з’являються сонячні опіки та тріщини.
У середньому тепличні помідори зараз коштують на 25% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.
Виробники томатів в Україні
Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:
- ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів;
- ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів;
- ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.