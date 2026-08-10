Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,76

-0,00

EUR

51,61

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,92

44,81

EUR

51,95

51,74

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Тепличні помідори в Україні дешевшають: скільки коштує кілограм

помідори
Тепличні помідори в Україні дешевшають

В Україні почалася нова хвиля здешевлення тепличних помідорів. Зниженню цін сприяють активніше збирання овочів відкритого ґрунту після стабілізації погоди та недостатньо високий попит.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

Наразі якісні помідори продають по 30–60 грн за кілограм, що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Фото 2 — Тепличні помідори в Україні дешевшають: скільки коштує кілограм

Збиральна кампанія вже триває практично в усіх регіонах України, через що пропозиція на ринку збільшується і тиск на ціни посилюється.

Виробники та оптові компанії також повідомляють про складнощі з реалізацією через якість частини продукції. Посуха та високі температури пошкодили рослини, а на плодах часто з’являються сонячні опіки та тріщини.

У середньому тепличні помідори зараз коштують на 25% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

  • ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;
  • ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;
  • ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.
Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності