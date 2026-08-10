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Тепличные помидоры в Украине дешевеют: сколько стоит килограмм
В Украине началась новая волна удешевления тепличных помидоров. Снижению цен способствуют активнее уборка овощей открытой почвы после стабилизации погоды и недостаточно высокий спрос.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.
Пока качественные помидоры продают по 30–60 грн за килограмм, что в среднем на 27% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.
Уборочная кампания уже продолжается практически во всех регионах Украины, поэтому предложение на рынке увеличивается и давление на цены усиливается.
Производители и оптовые компании также сообщают о сложностях с реализацией из-за качества части продукции. Засуха и высокие температуры повредили растения, на плодах часто появляются солнечные ожоги и трещины.
В среднем тепличные помидоры сейчас стоят на 25% дешевле, чем за аналогичный период в прошлом году.
Производители томатов в Украине.
Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:
- ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26 403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
- ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
- ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., город Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.