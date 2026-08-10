Тепличные помидоры в Украине дешевеют: сколько стоит килограмм

В Украине началась новая волна удешевления тепличных помидоров. Снижению цен способствуют активнее уборка овощей открытой почвы после стабилизации погоды и недостаточно высокий спрос.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

Пока качественные помидоры продают по 30–60 грн за килограмм, что в среднем на 27% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Уборочная кампания уже продолжается практически во всех регионах Украины, поэтому предложение на рынке увеличивается и давление на цены усиливается.

Производители и оптовые компании также сообщают о сложностях с реализацией из-за качества части продукции. Засуха и высокие температуры повредили растения, на плодах часто появляются солнечные ожоги и трещины.

В среднем тепличные помидоры сейчас стоят на 25% дешевле, чем за аналогичный период в прошлом году.

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются: