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Тепличные помидоры в Украине дешевеют: сколько стоит килограмм

помидоры
Тепличные помидоры в Украине дешевеют

В Украине началась новая волна удешевления тепличных помидоров. Снижению цен способствуют активнее уборка овощей открытой почвы после стабилизации погоды и недостаточно высокий спрос.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

Пока качественные помидоры продают по 30–60 грн за килограмм, что в среднем на 27% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Фото 2 — Тепличные помидоры в Украине дешевеют: сколько стоит килограмм

Уборочная кампания уже продолжается практически во всех регионах Украины, поэтому предложение на рынке увеличивается и давление на цены усиливается.

Производители и оптовые компании также сообщают о сложностях с реализацией из-за качества части продукции. Засуха и высокие температуры повредили растения, на плодах часто появляются солнечные ожоги и трещины.

В среднем тепличные помидоры сейчас стоят на 25% дешевле, чем за аналогичный период в прошлом году.

Производители томатов в Украине.

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

  • ООО "Укрофлора-Винница"   (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26 403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
  • ПАО "Агрофирма "Провесень"   (Львов) – площадь теплиц составляет 24000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
  • ПАО "Уманский тепличный комбинат"   (Черкасская обл., город Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.
Автор:
Татьяна Гойденко

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