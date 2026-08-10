Отопительный сезон: Украина подготовила к зиме почти 60% жилищного фонда

Несмотря на ежедневные российские обстрелы и атаки на объекты критической инфраструктуры, в Украине идет подготовка к новому отопительному сезону. По состоянию на 1 августа необходимые работы выполнены в 83553 жилых домах, что составляет почти 60% от запланированного объема.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Подготовка к зиме включает комплекс мер по обеспечению бесперебойной работы систем тепло-, водо- и электроснабжения, а также готовность общин к возможным чрезвычайным ситуациям.

В стране уже сделано:

Жилищный фонд и социальная сфера: подготовлено более 83 тысяч жилых домов, отремонтировано более 6,2 тыс. кровель и обновлены инженерные сети. Почти на 63% подготовлены учебные заведения, здравоохранение и детские сады.

Тепло- и водоснабжение: работы проведены более чем на 60% котельных, к эксплуатации готовы более 10,4 тыс. км тепловых сетей. Также отремонтировано около 1 тыс. км водопроводных и канализационных сетей.

Ресурсное обеспечение: общины продолжают накапливать запасы топлива, а дорожные службы подготовили более 3,2 тыс. единиц спецтехники и около 1 млн тонн противогололедных материалов.

Работы по подготовке жизнеобеспечения общин продолжаются во всех регионах страны.

Напомним, ранее правительство направило более 67 млрд грн на подготовку к отопительному сезону в рамках реализации планов устойчивости общин. Общий бюджет соответствующей программы на 2026 год составляет более 112 млрд. грн.