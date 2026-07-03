Правительство уже направило 67 млрд грн на подготовку к отопительному сезону

Правительство уже направило более 67 млрд грн на реализацию планов устойчивости общин в рамках подготовки Украины к новому отопительному сезону. Общий бюджет программы на 2026 год составляет более 112 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью министра развития общин и территорий Алексея Кулебы агентству "Укринформ".

По словам министра, планы устойчивости охватывают четыре ключевых направления:

защита критической инфраструктуры и строительные работы, в частности, в прифронтовых регионах и на объектах "Укрзализныци";

развитие альтернативной генерации электроэнергии для обеспечения критической инфраструктуры при возможных отключениях;

децентрализацию теплоснабжения и развитие альтернативной теплогенерации;

создание альтернативных систем водоснабжения

Одним из самых больших проектов является развитие альтернативной теплогенерации. По словам Кулебы, правительство планирует создать до 2 ГВт таких мощностей по всей стране, в том числе и в Киеве. При этом от централизованного теплоснабжения отказываться не планируют — действующую инфраструктуру продолжают ремонтировать, но создают резервные источники тепла из-за уязвимости больших систем к российским атакам.

Отдельное направление предусматривает реализацию 29 проектов водоснабжения в 11 областях, чтобы уменьшить зависимость общин от одного источника водоснабжения.

По словам министра, из более 67 млрд грн, уже выделенных из государственного бюджета, более 14 млрд грн уже освоено. Кроме того, еще около 5 млрд. грн. ожидается в виде софинансирования от органов местного самоуправления.

Кулеба отметил, что большинство регионов выполняют работы в соответствии с утвержденными графиками. В то же время, по его словам, Киев отстает от запланированных темпов реализации проектов, тогда как остальные области в целом соблюдают график, утвержденный весной.

Напомним, 17 июня состоялось первое заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2026/27 года.

Этот период станет пятым отопительным сезоном в условиях полномасштабного вторжения. По всей стране к работе подготовлено уже более 2590 котельных и почти 3000 км теплосетей.