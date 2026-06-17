Новый отопительный сезон: в Украине уже подготовлено для работы почти 2600 котельных

17 июня состоялось первое заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2026/27. Этот период станет пятым отопительным сезоном в условиях полномасштабного вторжения. По всей стране к работе подготовлено уже более 2590 котельных и почти 3000 км теплосетей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Главная задача подготовки – обеспечение работы систем жизнеобеспечения при возможных ударах по критической инфраструктуре.

Участники заседания проанализировали состояние подготовки Киева, а также заслушали доклады руководителей областей, регулярно находящихся под обстрелами и нуждающихся в повышенном внимании: Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской и Киевской.

На заседании оценили общие запасы природного газа и других энергоресурсов, а также обсудили финансовое состояние предприятий отрасли и долги.

На текущий момент к работе в зимний период уже подготовлено:

более 2590 котельных;

почти 3000 километров тепловых сетей;

свыше 1000 центральных тепловых пунктов.

На проведение восстановительных и профилактических работ на этих объектах было направлено более 1 млрд грн.

Для развития распределенной тепловой генерации государство дополнительно выделило 5 млрд грн. Эти средства предназначены для повышения энергетической автономности общин, а также покупки и монтажа блочно-модульных котельных.

По итогам заседания ответственным ведомствам было поручено соблюдать установленные графики ремонтов, вести постоянный мониторинг работ и увеличить объемы привлечения международной помощи для нужд предприятий ЖКХ. Помимо плановых технических мероприятий в регионах реализуют планы устойчивости для обеспечения автономной работы инфраструктуры.

Напомним, в рамках комплексного плана устойчивости Киев завершил строительство новых объектов распределенной когенерации, имеющих мощность около 60 МВт.