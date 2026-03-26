Подготовка к зиме: Днепропетровская и Запорожская области уже получили более 2,5 млрд грн в защиту энергетики

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко поручила руководителям Днепропетровской и Запорожской областей немедленно приступить к работе по защите объектов энергетики / Правительственный портал

Правительство утвердило планы устойчивости для Днепропетровской и Запорожской областей, направленные на защиту энергетики и жилищно-коммунального хозяйства перед зимним периодом. Эти регионы уже получили финансирование более чем в 2,5 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко

"На прошлой неделе Правительство выделило средства на первоочередные работы в рамках планов устойчивости регионов. Из них Днепропетровщина получила 540,3 млн грн, Запорожская область — почти 2 млрд грн. Всего было выделено 12,85 млрд грн – прифронтовым регионам в защиту объектов критической инфраструктуры в общинах и Агентстве Глава правительства Юлия Свириденко.

Выделенные правительством средства являются частью общей субвенции в размере 12,85 млрд. грн., предназначенной для прифронтовых территорий. Эти ресурсы направляются на физическую защиту объектов в общинах, а также на укрепление высоковольтных подстанций через Агентство восстановления.

Всего программа включает 245 критических объектов на Днепропетровщине и 96 в Запорожской области. Работы должны начаться немедленно из-за угрозы ударов по инфраструктуре.

Днепропетровская область

Программа региона предусматривает введение 50 МВт дополнительного распределенного поколения до сентября текущего года. Это позволит обеспечить стабильную работу насосных станций водоканала и систем теплоснабжения. Также запланирована закупка 280 единиц оборудования резервного питания. Приоритетным направлением является децентрализация тепла, что предполагает ввод более 302 МВт распределенной тепловой генерации. Общая финансовая потребность плана для области составляет 20,3 млрд. грн.

Запорожская область

В Запорожской области предусмотрен запуск около 100 МВт распределенной электрогенерации и более 22 МВт тепловой генерации. На сегодняшний день уровень обеспечения объектов резервным питанием превышает 87%. Для усиления автономности предприятий тепло и водоснабжение дополнительно приобретут 14 мощных генераторов. Реализация этих мер требует финансирования в объеме 5,5 млрд грн.

Напомним, 20 марта в ряд урегулировал реализацию планов устойчивости регионов и упростил процедуры строительства, градостроительства и землеотвода, что должно ускорить подготовку к следующей зиме. Новые правила позволяют принимать решение об аварийном восстановлении сетей в течение двух дней.

Татьяна Ковальчук