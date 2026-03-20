Подготовка к следующей зиме: Кабмин урегулировал реализацию планов устойчивости регионов

Юлия Свириденко, заседание Кабмина
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко / Правительственный портал

Правительство урегулировало реализацию планов устойчивости регионов и упростило процедуры строительства, градостроительства и землеотвода, что должно ускорить подготовку к следующей зиме. Новые правила позволяют принимать решение об аварийном восстановлении сетей в течение двух дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Ключевые задачи

Согласно документу приоритетными задачами является защита объектов инфраструктуры, развитие сети тепловой и электрической генерации, а также обеспечение стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения. Для реализации этих планов профильные министерства в течение месяца должны разработать типовые проектные решения, применяемые по всей стране.

Упрощение для энергетики

НКРЭКУ рекомендовано обеспечить первоочередное присоединение новых объектов генерации к сетям по упрощенным процедурам. Также предусмотрен облегченный механизм для отдельных проектов: модернизация водозаборов, установка модульных котельных и восстановление разрушенной инфраструктуры. В случае аварийных ситуаций решения о начале восстановительных работ на объектах энергетики и тепла теперь могут быть приняты в течение двух дней.

Финансирование проектов

Средства на реализацию планов устойчивости будут привлекаться из нескольких источников:

  • резервный фонд государственного бюджета;
  • собственные средства операторов инфраструктуры;
  • международная техническая помощь;
  • местные бюджеты

Для коммунальных объектов установлена обязательная доля софинансирования со стороны территориальных общин — она должна составлять не менее 20% стоимости проекта.

Напомним, 20 марта правительство выделило 12,85 млрд грн на подготовку к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов. Денежные средства направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Киевской области.

Татьяна Ковальчук