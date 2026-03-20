Правительство выделило более 12 млрд грн на подготовку к следующей зиме

Правительство финансирует 209 объектов критической инфраструктуры / Правительственный портал

Правительство выделило 12,85 млрд грн на подготовку к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов. Денежные средства направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Киевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Финансирование критической инфраструктуры

Денежные средства будут направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых регионах и Киевской области. Решение было принято на выездном заседании Правительства в Одессе.

В общей сложности 3,5 млрд грн из выделенных средств будут направлены на защиту 24 высоковольтных подстанций силами Агентства восстановления. Еще 9,4 млрд. грн. получат прифронтовые области и Киевская область для строительства защитных сооружений вокруг распределительных подстанций и других объектов критической инфраструктуры.

"Мы начали подготовку к следующей зиме. Приоритеты - защита энергообъектов, развитие распределенной генерации, обеспечение дополнительными источниками питания объектов тепло- и водоснабжения, децентрализация теплоснабжения", - подчеркнула Свириденко.

На начальном этапе финансирование распределено следующим образом:

  • Одесская область получит 582,3 млн. грн;
  • Николаевская - 280,7 млн грн;
  • Херсонская - 97,5 млн грн.
О плане стойкости

Планы устойчивости регионов Украины предусматривают комплекс мер по подготовке энергетической системы и коммунального хозяйства к следующему отопительному сезону. Они разработаны Правительством в тесном сотрудничестве с областными государственными администрациями и органами местного самоуправления.

К ключевым направлениям планов относятся:

  • защита энергообъектов, развитие распределенной генерации;
  • обеспечение бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода;
  • децентрализация систем теплоснабжения в больших городах

Общая потребность в финансировании оценивается в 278 млрд грн (около 5,4 млрд евро). Для ее покрытия правительство работает над привлечением средств от международных партнеров, а также предусматривает софинансирование коммунальных объектов со стороны местных общин.

Ольга Опенько