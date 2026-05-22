Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Наличный курс:

USD

44,13

44,00

EUR

51,65

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киев усиливает энергостойкость домов: ОСМД активно устанавливают солнечные электростанции

солнечная электростанция
В Киеве растет количество жилых домов с солнечными электростанциями / Depositphotos

В Киеве стремительно растет спрос на установку солнечных электростанций в жилых домах. Только в 2025 году ОСМД и ЖСК подали 34 заявки на оснащение домов СЭС в рамках городской программы "70/30", тогда как за последние пять лет в столице уже установили 45 таких систем.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

СЭС в домах

Вопрос энергостойкости все больше побуждает жителей многоквартирных домов к самоорганизации и совместному принятию решений по модернизации жилья. Он подчеркнул, что город разработал пять инструментов поддержки домовых общин, а участие в программах софинансирования доступно независимо от того, создано ли в доме ОСМД. Главным условием остается поддержка решения большинством совладельцев.

В КГГА отмечают, что столица продолжает реализацию плана энергостойкости, предусматривающего восстановление поврежденной инфраструктуры, защиту энергообъектов, развитие распределенной когенерации и резервное питание для критической инфраструктуры.

Киев одним из первых в Украине начал внедрять мобильные передвижные котельные еще в 2022 году. Уже во время отопительного сезона 2022/23 они доказали свою эффективность после обстрелов и аварийных ситуаций. Кроме того, в мае 2024 года Киевсовет утвердил концепцию распределенной когенерации, после чего город приступил к закупке и установке соответствующего оборудования.

Нынешние проекты являются продолжением стратегии энергетической автономности столицы, предполагающей повышение энергонезависимости не только критической инфраструктуры, но и жилых домов.

О том, сколько стоят и сколько реально дают электроэнергии домашние СЭС, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько