Киев усиливает энергостойкость домов: ОСМД активно устанавливают солнечные электростанции

В Киеве стремительно растет спрос на установку солнечных электростанций в жилых домах. Только в 2025 году ОСМД и ЖСК подали 34 заявки на оснащение домов СЭС в рамках городской программы "70/30", тогда как за последние пять лет в столице уже установили 45 таких систем.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

СЭС в домах

Вопрос энергостойкости все больше побуждает жителей многоквартирных домов к самоорганизации и совместному принятию решений по модернизации жилья. Он подчеркнул, что город разработал пять инструментов поддержки домовых общин, а участие в программах софинансирования доступно независимо от того, создано ли в доме ОСМД. Главным условием остается поддержка решения большинством совладельцев.

В КГГА отмечают, что столица продолжает реализацию плана энергостойкости, предусматривающего восстановление поврежденной инфраструктуры, защиту энергообъектов, развитие распределенной когенерации и резервное питание для критической инфраструктуры.

Киев одним из первых в Украине начал внедрять мобильные передвижные котельные еще в 2022 году. Уже во время отопительного сезона 2022/23 они доказали свою эффективность после обстрелов и аварийных ситуаций. Кроме того, в мае 2024 года Киевсовет утвердил концепцию распределенной когенерации, после чего город приступил к закупке и установке соответствующего оборудования.

Нынешние проекты являются продолжением стратегии энергетической автономности столицы, предполагающей повышение энергонезависимости не только критической инфраструктуры, но и жилых домов.

О том, сколько стоят и сколько реально дают электроэнергии домашние СЭС, читайте в материале Delo.ua.