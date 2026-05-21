Как ОСМД получить кредит на солнечную электростанцию: что предлагают банки и государство

Украинские ОСМД и жилищные кооперативы все активнее инвестируют в собственную энергетическую инфраструктуру — от генераторов и аккумуляторов до солнечных электростанций и тепловых насосов.

На этом фоне банки вместе с государством постепенно формируют отдельный сегмент финансирования энергетической модернизации жилья. Основой рынка остаются государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", грантовые механизмы Фонда энергоэффективности и специализированные банковские продукты для ОСМД и ЖСК.

Дело.ua разбиралось, на каких условиях ОСМД и ЖСК могут получить выгодные кредиты на энергетическое оборудование.

Энергонезависимость домов как государственная политика

В Министерстве энергетики развитие распределенной генерации называют одним из ключевых направлений усиления устойчивости энергосистемы. Речь идет о создании большого количества локальных энергообъектов по всей стране — газопоршневых и газотурбинных установок, солнечных электростанций, систем накопления энергии и когенерационных решений.

Фактически государство стимулирует ситуацию, когда потребители сами становятся производителями электроэнергии, устанавливая собственные генерирующие мощности. Для этого правительство не только расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на энергетическое оборудование, но и ввело отдельные механизмы поддержки для ОСМД, ЖСК, домохозяйств и бизнеса.

Для многоквартирных домов основными инструментами стали государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" и грантовая программа "ГрінДІМ".

Что предусматривает государственная программа для ОСМД

Базовые условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для ОСМД и ЖСК предусматривают:

финансирование до 5 млн грн;

срок до 10 лет;

ставку 5-7-9% годовых.

Денежные средства могут быть направлены на: приобретение и установку солнечных панелей; ветровые установки; системы накопления энергии; газотурбинные и газопоршневые установки; биогазовые генерационные решения.

Отдельно действует программа "ГрінДІМ", в рамках которой ОСМД и ЖСК могут получить:

до 2 млн грн на солнечные станции;

до 2 млн грн на тепловые насосы;

компенсацию до 70% от стоимости сертификации энергоэффективности.

Что для ОСМД и ЖСК предлагают банки: примеры программ

Глобус Банк

Одним из наиболее активных банков в сегменте энергокредитования ОСМД является Глобус Банк.

Директор департамента малого и среднего бизнеса банка Оксана Шульга отмечает, что отдельные категории заемщиков могут финансировать энергетические проекты под 0% годовых в первый год кредитования.

По ее словам, банки наиболее активно поддерживают приобретение: генераторов; солнечных электростанций; тепловых насосов; систем накопления энергии; когенерационных решений; оборудования для бесперебойной работы домов и бизнеса.

Для ОСМД и ЖСК Глобус Банк предлагает кредитование сроком до 5 лет без первоначального взноса на сумму до 3 млн грн. Процентная ставка составляет 0% годовых на первый год; 5% — на второй; 7% — на третий год кредитования.

Единоразовая комиссия — 1,5% от суммы кредита.

Ключевым преимуществом программы в банке называют возможность сочетания кредита с грантами "ГрінДІМ". "ОСМД и ЖСК могут не только получить кредит на "мягких" условиях, но и существенно уменьшить общую нагрузку благодаря грантовой компенсации части стоимости оборудования", — отмечает Оксана Шульга.

В рамках программы ОСМД и ЖСК могут получить:

до 50% стоимости генератора, но не больше 1 млн грн;

до 70% стоимости СЭС или систем накопления энергии — до 2 млн грн для домов площадью до 8 тыс. кв. м;

до 70% стоимости солнечной электростанции или установки хранения энергии — до 4 млн грн для домов площадью более 8 тыс. кв. м;

до 70% стоимости теплового насоса — до 2 млн грн.

Для ОСМД главное — правильно подготовить проект. "Одно из ключевых условий успеха — правильно просчитать весь проект. Важно учесть не только сумму кредита, но и монтаж, сопутствующее оборудование, сроки реализации, а также возможность привлечения гранта", — объясняет собеседница Delo.ua.

В Глобус Банке отмечают: участие в программе начинается не с подачи заявки в банк, а с определения реальных потребностей дома.

Перед подачей документов ОСМД должно решить: какое оборудование нужно; достаточно ли генератора; целесообразно ли устанавливать СЭС; нужна ли система накопления энергии; стоит ли реализовывать комбинированный проект.

Также необходимо подготовить учредительные документы; решение органов управления ОСМД; финансовую информацию; документы по оборудованию и подрядчикам.

Президент Национальной ассоциации банков Украины Сергей Наумов считает государственную программу для ОСМД одним из самых привлекательных инструментов финансирования энергонезависимости жилых домов.

"Для ОСМД действует отдельная государственная программа на генераторы, солнечные станции и тепловые насосы. Это достаточно привлекательный инструмент, потому что государство компенсирует значительную часть тела кредита", — отмечает он.

Укргазбанк

Укргазбанк также работает в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для ОСМД.

Банк финансирует меры по энергоэффективности; генераторы; генерирующие установки; системы хранения энергии; вспомогательное оборудование.

Условия программы:

до 3 млн грн;

до 3 лет;

0% годовых в первый год;

5% — во второй;

7% — в третий.

Ощадбанк

Ощадбанк является партнером государственной программы "СвітлоДІМ", которая предусматривает безвозвратную финансовую помощь для многоквартирных домов.

Средства можно направить на генераторы, инверторы, аккумуляторы или солнечные панели. Оборудование должно обеспечить работу лифтов, насосов водоснабжения, систем отопления.

Сумма финансовой помощи зависит от характеристик дома:

100 тыс. грн — до 6 этажей;

200 тыс. грн — от 7 до 16 этажей;

300 тыс. грн — от 17 этажей, а также для домов с котельными или тремя и более подъездами.

Механизм предусматривает открытие спецсчета в Ощадбанке и подачу заявки через "Дія". После решения комиссии средства должны поступить в течение 48 часов.

Sense Bank

В Sense Bank отмечают, что государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" является наиболее выгодным решением для ОСМД в сегменте энергетических проектов. Впрочем, в банке обращают внимание, что государственная программа не покрывает часть классических мероприятий по модернизации дома — утепление фасадов, модернизацию внутренних систем или замену кровли.

Для таких случаев Sense Bank предлагает собственную программу "Источник энергии" со ставкой от 13,5% годовых.

Банк финансирует:

до 100% стоимости оборудования;

до 70% стоимости всего проекта, включая монтаж, доставку и строительные работы.

В банке также рекомендуют комбинировать кредиты с грантами Фонда энергоэффективности и местными программами компенсации, что позволяет существенно снизить нагрузку на совладельцев дома.

Перспективы кредитования ОСМД

Несмотря на активизацию рынка, сегмент энергокредитования ОСМД еще находится в стадии формирования. Часть банков пока оценивают риски и не работают с такими заемщиками. В частности, Кредобанк сообщил, что пока не кредитует ОСМД.

В настоящее время рынок переходит от аварийных решений к системной модернизации. Еще год назад большинство ОСМД искали быстрые решения для прохождения периодов отключений — прежде всего, генераторы и аккумуляторы. В настоящее время рынок постепенно переходит к комплексным проектам энергонезависимости — с солнечной генерацией, системами накопления энергии и тепловыми насосами.

Для банков это уже отдельное направление кредитования, для государства — элемент энергетической безопасности, а для самих ОСМД — инструмент долгосрочного снижения зависимости от нестабильной энергосистемы и роста тарифов.