Солнце вместо угля: как наши соседи в ЕС строят гигацию СЭС и что из этого следует скопировать нам

Пока развитие солнечной энергетики в Украине стимулируют блекауты, главным фактором для наших соседей стали климатические цели Еврокомиссии. Климатические цели, которые ЕС поставил перед собой в 2019 и ускорил в 2022, заставляют ближайшие к нам страны ЕС активно строить солнечные станции. Хотя на их фоне мы далеко не последние, опыт наших соседей может стать для нас ценным при послевоенном восстановлении энергетики и интергации в ЕС.

Delo.ua исследовало рынки солнечной энергетики ближайших к нам стран-членов ЕС. Да, по итогам 2025 года Польша ввела 3,6 ГВт новых мощностей (совместно 24,8 ГВт), Румыния - 2,2 ГВт (свыше 7 ГВт), Болгария - 1,4 ГВт (~6 ГВт), Венгрия - 1,1 ГВт (8,4 ГВт), Словакия - 243 МВт (1,36 ГВт). Итого — более 8,5 ГВт новых мощностей за один год.

То есть текущий рост все еще недостаточен. В Украине за прошлый год было построено 1,5 ГВт СЭС, а суммарная установленная мощность по оценке МЭА составляет около 6 ГВт. Это не самый плохой результат, но до лидеров нам тоже далеко. К тому же мы пока отстаем от климатических целей ЕС, которые предполагают по меньшей мере 42,5% возобновляемой энергии к 2030 году, тогда как утвержденный украинским правительством Национальный план действий по возобновляемой энергетике предусматривает лишь 27%. Однако даже это очень амбициозная цель, учитывая состояние инфраструктуры, оккупацию части мощностей и военные риски.

Польша

Среди наших соседей Польша показывает лучшую динамику. По данным польского Института возобновляемой энергетики (IEO), солнечная генерация выросла с 700 ГВт·ч в 2019 году до 15 тыс. ГВт·ч в 2024-м - в двадцать раз за пять лет. Число просьюмеров превысило 1,5 миллиона — это больше, чем население Черкасс и Сум вместе взятых.

Двигателем массового рынка стала программа субсидий "Mój Prąd" ("Мой ток"). Эта программа предусматривает безвозвратные гранты для домохозяйств на установку СЭС в пределах 28 тыс. злотых (приблизительно €6,5 тыс.) Шестой раунд программы получил рекордный бюджет 1,85 млрд злотых (€430 млн) после 121 000 заявок – и впервые сделал накопитель обязательным условием участия: 60% поданных заявок уже включали батарейные системы против 11% в предыдущем раунде. Параллельно Национальный фонд охраны окружающей среды открыл программу субсидирования накопителей более чем на $1 млрд из средств Фонда модернизации ЕС — цель: ввести более 5 ГВт·ч объектов хранения до 2028 года.

По оценке Еврокомиссии, Польша уже превысила свой NECP -показатель 2030 года по установленной мощности и является одним из двух членов ЕС, которые перегнали собственные плановые ориентиры раньше срока. Вместе с этим ее новая цель в 51% ВИЭ в генерации к 2030 существенно уступает средний по ЕС в 66% — то есть Брюссель ждет от Польши дальнейшего ускорения.

Однако на фоне этого успеха все острее возникает проблема принудительного ограничения генерации. Так, за первую половину 2025 года оператор сети PSE сократил около 600 ГВтч солнечной мощности — на 34% больше, чем за тот же период 2024-го. IEO указывает, что без системных механизмов поглощения избыточной энергии проблема может удвоиться, и уже с конца 2024 г. фиксируется замедление темпов получения новых разрешений на строительство.

IEO предлагает системное решение: лишний дневной солнечный ток направлять на питание промышленных котлов и тепловых насосов. По расчетам института, установленная мощность таких источников может достигнуть 23,4 ГВт к 2035 году и 45 ГВт к 2040 году.

Венгрия

Сектор солнечной энергетики Венгрии также за последние 7 лет показал стремительную динамику роста: с 4% солнечного поколения в 2019 году до 42% в июне 2025-го. 13 июня 2025 года оператор сети MAVIR зафиксировал рекорд: солнечные системы домохозяйств и промышленности произвели 6,2 ГВт – достаточно, чтобы покрыть весь внутренний спрос страны в течение дня.

Несмотря на рекордные показатели, страна остается аутсайдером по климатическим обязательствам перед Брюсселем. Венгрия еще в 2024 году превысила свою целевую мощность в 6 ГВт. Но ее цель в 42% ВИЭ в годовом поколении к 2030-му — самая низкая среди Вышеградской четверки и значительно ниже средней по ЕС в 66%. При этом без масштабных накопителей солнечная мощность дает рекорды в июне, но мало меняет в зимнем энергобалансе. Вполне вероятно, что новому правительству придется корректировать программы развития СЭС и вести новые переговоры с Брюсселем.

По данным венгерского министерства энергетики, уже в начале 2026 года стартуют два пакета поддержки аккумуляторных систем суммарным объемом 150 млрд форинтов (~€380 млн) — ответ правительства на структурный дефицит гибких мощностей. Однако, по оценке венгерской ассоциации предприятий солнечной энергетики MANAP, новые разрешения на подключение для крупных проектов не выдавались уже три года – и без разблокирования этого процесса рынок рискует остановиться.

Словакия

Словакия остается аутсайдером региона. По данным Словацкой ассоциации фотовольтаической промышленности (SAPI), за 2019-2023 годы страна прибавила менее 50 МВт - за весь пятилетний период. Причина: восьмилетний мораторий на подключение к сети, действовавший до апреля 2021 года, в сочетании с одними из самых высоких расходов на подключение в ЕС. Только закрытие последней угольной электростанции в 2024 году и резкий рост цен на электроэнергию заставили рынок расшевелиться.

Перелом настал, но медленно. В 2025 году Словакия установила 243 МВт — несколько меньше, чем 274 МВт в 2024-м. Совокупная мощность – 1,36 ГВт. Оценка Еврокомиссии, опубликованная в октябре 2025 г. после рассмотрения обновленного климатического плана Словакии подтверждает , что эта страна значительно отстает от собственных обязательств. Ее цель в 26% ВИЭ в генерации к 2030-му — самая низкая среди Вышеградской четверки и почти вдвое ниже среднего показателя по ЕС. Вероятно, следующий просмотр NECP Брюссель будет проводить жестче.

По прогнозу SAPI, в 2026 году рынок прибавит 250–300 МВт, однако стабильность этого роста зависит от непрерывности грантовых программ, которая пока нестабильна. Среди рекомендаций ассоциации – внедрить аукционы CfD как механизм поддержки для крупных проектов, именно то, что Румыния уже реализует во втором раунде.

Румыния

Румыния среди наших соседей демонстрирует лучший пример государственной политики стимулирования развития СЭС. И это приносит свои результаты. По данным Румынской ассоциации фотовольтаической промышленности (RPIA), страна установила 2,2 ГВт солнечных мощностей в 2025 году – третий год роста подряд. Сегмент крупных промышленных СЭС почти вдвое объем почти вдвое объем: с 613 МВт в 2024-м до 1,2 ГВт в 2025-м. Общая мощность превысила 7 ГВт и RPIA прогнозирует дополнительные 2,5 ГВт в 2026 году.

Главный драйвер роста – система "контрактов на разницу" (CfD), разработанная при поддержке ЕБРР и финансируемая через Фонд модернизации ЕС. Суть состоит в том, что государство гарантирует инвестору фиксированную цену на электроэнергию на 15 лет. Если рыночная цена упала ниже оговоренной — государство доплачивает разницу. Если поднялась выше, инвестор возвращает излишек. Для бизнеса это предполагаемый доход на годы вперед, что позволяет спокойно брать банковские кредиты под строительство.

Чтобы получить такой контракт, компании соревнуются на аукционе – кто согласится на меньшую гарантированную цену, тот и выиграет. Второй аукцион , объявленный румынским министерством энергетики в августе 2025 года, присудил 1,488 ГВт мощностей со средней ценой €40,46/МВтч — при потолке €73/МВтч. Самая низкая заявка составила €35,50/МВт·ч. Совокупный результат двух раундов – 4,2 ГВт – уже превысил целевой показатель Национального плана восстановления и устойчивости в 3,5 ГВт.

Параллельно в ноябре 2024 года правительство приняло изменения, освободившие системы хранения от сетевых тарифов при зарядке и разрядке и за год мощности BESS выросли с 10 МВт до 137 МВт, в четырнадцать раз.

Болгария

Болгария 2025 г. третий год подряд ввела более 1 ГВт новых солнечных мощностей и впервые попала в топ-10 солнечных рынков ЕС. По данным ENTSO-E, совокупная мощность достигла почти 6 ГВт.

Кроме того, по данным профильного издания Balkan Green Energy News крупнейшим введенным в 2025 году объектом стала первая очередь гибридного парка Tenevo: 315 МВт солнца и 760 МВтч накопителей. Таким образом, Болгария уже выполнила свой NECP-показатель в 3200 МВт ВИЭ задолго до срока 2030 года.

По данным ассоциации производителей и поставщиков электроэнергии Болгарии APSTE около 90% новых мощностей 2025 года это самые крупные промышленные СЭС. А на 2026 год APSTE прогнозирует рекордные вводы – около 2,5 ГВт в строительстве или на продвинутой стадии разработки.

Однако есть сдерживатель, который не зависит от инвесторов. По оценке APSTE, eco-налоги и сборы за переработку для солнечных панелей и батарей в Болгарии сейчас в 5–10 раз выше, чем в сопоставимых странах ЕС. Проблема внутренняя, но она противоречит духу Зеленого курса, и предположительно в ближайшее время Брюссель будет давить на Софию по поводу их пересмотра.

Что это значит для Украины

Пока пять соседних стран развивают солнечную энергетику под давлением климатических обязательств перед Брюсселем. Зеленый курс ЕС, принятый в 2019 году, установил обязывающую цель: не менее 42,5% возобновляемой энергии в общем потреблении к 2030 году, с амбицией достичь 45%. После вторжения России в Украину Еврокомиссия добавила к этому REPowerEU — план избавиться от зависимости от российских энергоносителей, что сделало цель 700 ГВт установленной солнечной мощности к 2030 году официальной стратегией. Каждая страна-член ЕС обязана фиксировать свой путь к этим целям в климатическом плане, представленном в Еврокомиссию.

Тем временем Украина прошла собственный, более жесткий путь. Зима 2025/2026 стала для украинского рынка более мощным катализатором, чем любая государственная программа: массированные обстрелы инфраструктуры окончательно убедили бизнес и домохозяйства, что собственное поколение — это уже не опция, а условие выживания. По итогам 2025 г. в Украине построили 1,5 ГВт новых СЭС, импортировали 2,5 ГВт солнечных панелей и 1,3 ГВт аккумуляторных батарей.

К этому прибавляется давление иного рода. С 1 января 2026 г. в ЕС полноценно заработал трансграничный углеродный тариф. Сейчас ЕС начинает взимать углеродный сбор по импорту товаров, произведенных с большими выбросами CO₂. Под действие механизма подвергаются сталь, алюминий, удобрения, цемент и электроэнергия. По данным Еврокомиссии, Украина в 2024 году входила к двум крупнейшим поставщикам таких товаров в ЕС и отвечала около 14% общего объема CBAM-импорта.

То есть собственная зеленая генерация, которую бизнес сегодня строит, чтобы пережить блекаут, завтра автоматически становится инструментом снижения углеродного следа — и соответственно CBAM-нагрузки на промышленных экспортеров. Между тем, внедрение накопителей в Украине формируют два фактора одновременно: блекауты, заставившие бизнес искать автономию, и аукционы Укрэнерго, которые открыли рынок балансирующих услуг для BESS-операторов. Срок окупаемости для бизнес-проектов сократился до 2-3 лет.

Однако структурная проблема остается институциональной. В то время как Румыния развивает предполагаемые 15-летние CfD-контракты, Украина до сих пор не имеет аналогичного механизма для крупных проектов. Долг "Гарантированного покупателя" перед производителями ВИЭ , который по состоянию на апрель 2026 года достигает 22 млрд гривен, остается главным барьером для привлечения крупного частного капитала. А рецепт решения проблем можно из опыта соседей: CfD-аукционы по румынской модели плюс массовая поддержка просьюмеров по польскому. В результате, это снимет барьер CBAM для нашего экспорта и даст нам билет в ЕС.