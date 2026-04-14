Блэкауты переписали рынок солнечных панелей: как зима сделала инсталляторов энергопартнерами бизнеса

Зима 2025/2026 стала для украинского рынка солнечной энергетики более мощным катализатором, чем любая программа. Массированные обстрелы инфраструктуры и длительные отключения окончательно убедили бизнес и домохозяйства: собственное поколение — это уже не опция, а условие выживания. По итогам 2025 г. в Украине построили 1,5 ГВт новых СЭС, импортировали 2,5 ГВт солнечных панелей и 1,3 ГВт аккумуляторных батарей. Рынок инсталляторов вошел в 2026 году на новой волне спроса — более зрелого, прагматичного и технологически более сложного, чем когда-либо ранее.

От "зеленого" тарифа к экономике блекаутов

Рынок солнечной энергетики в Украине прошел через несколько эволюционных этапов. Начиналось все с больших денег и больших амбиций. Выгодный "зеленый" тариф привлек на рынок энергетические холдинги и крупных подрядчиков, возводивших промышленные СЭС мощностью десятки и сотни мегаватт. Пик пришелся на 2019 год: за один год введено 752 новых станций общей мощностью 3,5 ГВт. По состоянию на конец 2021 года общая установленная мощность солнечного поколения достигла 6,4 ГВт. Логика была проста: государство гарантирует доход – бизнес строит.

Но в 2020 году модель дала трещину. Масштабирование ВИЭ оказалось слишком стремительным: власти не смогли рассчитаться с инвесторами и были вынуждены снизить "зеленый" тариф на 7,5–15%, а долги реструктуризировать. Крупные игроки остановились или переориентировались на внешние рынки.

Полномасштабная война добила старую модель окончательно: по оценкам Министерства энергетики, к середине 2022 года Украина потеряла 40–50% промышленного солнечного поколения, а долг перед "зелеными" инвесторами на конец 2024 года достигал 22 млрд грн. Оставшиеся на рынке действовали ситуативно — латали дыры, искали новые ниши, выживали.

Однако отключения дали на рынок новый толчок: клиенты кардинально изменились. Это уже были не инвесторы, считавшие доход от продажи электроэнергии государству, а предприниматели, желающие сэкономить в условиях стремительного роста коммерческих тарифов. Цены на электроэнергию для бизнеса за 2022-2025 годы выросли почти втрое — и собственная СЭС превратилась из имиджевого решения в реальный финансовый инструмент. Кроме того, массово устанавливать солнечные станции начали домохозяйства.

Эти условия существенно трансформировали рынок инсталляции СЭС. Как отметил председатель Ассоциации солнечной энергетики Владислав Соколовский в комментарии Delo.ua , если раньше крупные подрядчики строили одну СЭС на 50 МВт, то теперь сто станций по 500 кВт каждая. Большинство новых объектов работали автономно - "островки" без подключения к сети.

Однако панели на крыше тоже не стали финальной точкой: они стали первым шагом в цепочке, к которой прилагаются батареи, системы управления, интеграция с другими источниками и даже торговля излишками на рынке. EPC-контрактор превращается в полноценного энергетического бизнес-партнера. Тяжелая зима 2025/2026 только окончательно закрепила этот переход — сделав энергонезависимость не преимуществом, а условием выживания.

Рынок 2025: новая зрелость и новая конкуренция

В 2025 году рынок совсем отошел от реактивной логики. Если в 2024-м спрос объяснялся преимущественно шоком от пожилых блекаутов, то 2025-й принес качественно другой запрос: по данным Delo.ua, за три квартала Украина импортировала солнечные панели суммарной мощностью 2,053 ГВт — в 2,3 раза больше, чем за тот же период 2024 года. По итогам полного года общий импорт солнечных панелей составил 2,5 ГВт, а аккумуляторных батарей – 1,3 ГВт. В то же время в 2025 году в Украине было построено 1,5 ГВт СЭС — почти вдвое больше, чем год назад.

Вместе с ростом объемов изменился и характер спроса. Бизнес перешел от панических закупок к просчитанным инвестициям : компании закладывают СЭС и системы накопления в годовые бюджеты, привлекают банковское финансирование, выстраивают стратегию на годы вперед. Для крупных предприятий, особенно для компаний-экспортеров, дополнительным стимулом стала обязательная ESG-отчетность – собственная зеленая генерация напрямую улучшает углеродный след и соответствующие показатели.

В 2025 году, в большинстве своем, бизнесы двигались в сторону энергонезависимости преимущественно по экономическим причинам. Спрос не является реактивным и стал более прагматичным. Компании активно инвестировали в собственную генерацию, привлекали кредиты, пользовались разными предложениями для установки мощностей. Сергей Коваленко CEO ЯСНО

Ключевым трендом года также явилось массовое проникновение систем накопления энергии (BESS). Если раньше бизнес покупал "просто панели", то в 2025 году батарея стала фактически обязательным элементом любого серьезного проекта. По словам Ольги Лесько , соучредительницы и директора компании Rayton, емкость установленных накопителей за год удвоилась. Причина проста: СЭС без батареи решает часть проблемы — дает дешевую электроэнергию днем, но не спасает от ночных отключений.

BESS становится нормой, а не исключением. Промышленный клиент уже почти никогда не покупает только панели. В базовый комплект обязательно входят накопители, которые помогают срезать пики нагрузок и спасают от простоев. Ольга Лесько Директор компании Rayton

Параллельно возник тренд на микросети: заводы начали объединять СЭС, газопоршневые установки, аккумуляторы и дизели в единую локальную систему. EPC-контракторы трансформировались в "smart-интеграторы", которые не просто монтируют оборудование, а пишут собственный софт для автоматической балансировки источников. Срок окупаемости для бизнес-проектов сократился до 2-3 лет.

По словам заместителя генерального директора KNESS Андрея Хижняка , рынок смещается от точечных проектов к системным решениям: компании, интегрирующие генерацию, накопление, управление и торговлю электроэнергией, формируют новую архитектуру отрасли.

Сейчас происходит переход от точечных проектов к системным решениям в энергетике. Компании, которые могут интегрировать генерацию, накопление, управление и торговлю электроэнергией, формируют новую архитектуру рынка Андрей Хижняк Заместитель генерального директора KNESS

По словам Хижняка, отдельным трендом на рынке ВИЭ является модель "cable pooling": накопитель устанавливается рядом с генерацией и балансирует ее производство. Такие проекты доказали свою эффективность, но нуждаются в глубокой инженерной экспертизе: оптимальной конфигурации оборудования, собственных программных решений и подтвержденных на практике моделей управления УЗЭ. По оценкам KNESS, объем рынка гибридных промышленных проектов в 2026-2027 годах составит около 1 ГВт СЭС и до 4 ГВтч УЗЭ.

Главные тренды рынка EPC-контракторов в 2025 году: BESS как стандарт: накопители перешли из категории "дополнительного оборудования" в базовый комплект. Микросети и гибридные системы: СЭС + батарея + ГПУ/дизель в единой автоматизированной системе. Сокращение окупаемости до 2-3 лет на фоне роста тарифов. Корпоративный сегмент в качестве главного драйвера: большие сети (ОККО, АТБ, FOZZY Group) системно устанавливают СЭС. Рост инвестиционных проектов после повышения цены на рынке "на сутки вперед" до 3,8–4,8 грн/кВтч. ESG-фактор: зеленое поколение стало требованием для предприятий-экспортеров.

Изменения произошли и в структуре самого рынка EPC-контракторов. Конкуренция стала, по определению Лесько, "двухуровневой". На нижнем уровне — сотни мелких инсталляторов, бригады из 5–10 человек, обслуживающих частный сектор. На верхнем — конкурирующие компании уже не ценой, а инженерной компетенцией и финансовой устойчивостью. Порог входа во второй сегмент вырос существенно: интеграция гибридных решений, управление перетеканиями, настройки EMS-систем требуют глубокой технической экспертизы, которой нет у обычных электромонтажников.

При этом, как отмечает Соколовский, рынок пока может "абсорбировать" всех игроков: заказов так много, что места хватает и мелким, и большим. Конкурентные преимущества в крупных проектах определяет прежде всего цена, затем сроки выполнения, и только после — качество и репутация. Денис Косой, СЕО ETL Group, подтверждает: нередко заказчики выбирают более дешевого подрядчика и затем обращаются в другие компании, чтобы "исправить" незаконно смонтированные системы. Отдельная проблема — кадровый дефицит, усугубляющийся из-за мобилизации. Крупные компании все чаще привлекают субподрядчиков. Однако Косой указывает, что и это не всегда решает проблему: бригады не доезжают до объектов главным образом из-за мобилизации.

По словам Косого, важным ценовым фактором, уже влияющим на рынок в 2026 году, стала отмена Китаем налоговых льгот для экспортеров фотоэлектрических модулей. С 1 апреля 2025 года Китай, контролируя около 80% мировых производственных мощностей, отменил возврат 13% НДС для экспортеров панелей. Это уже отразилось на ценах: по словам Косого, если в декабре 2025 года средняя стоимость панелей составила $0,40-0,45/Вт, то в марте 2026-го - уже $0,45-0,50/Вт. По прогнозам, к концу 2026 года цена может вырасти до $121 за 1 кВт. В то же время, аккумуляторные батареи, наоборот, дешевеют — за счет масштабирования производства и усиления конкуренции между производителями.

После тяжелой зимы собственное поколение стало вопросом выживания

Если 2025 год можно назвать годом прагматичного спроса, то начало 2026-го переписал правила еще раз. Тяжелая зима с массированными обстрелами энергетической инфраструктуры и длительными отключениями сделала то, чего не достигли никакие программы стимулирования: окончательно убедила тех, кто еще сомневался.

Из-за длительных массовых отключений в первые месяцы 2026 года рынок вошел в новую фазу. Энергонезависимость перестала быть просто инвестицией – она стала ключевым условием для выживания бизнеса Сергей Коваленко CEO ЯСНО

Главное изменение первого квартала – перераспределение спроса между солнечными панелями и системами хранения. По словам Коваленко, сейчас соотношение заказов на СЭС и УЗЭ составляет около 50/50. Это принципиально отличается от ситуации двухлетней давности, когда батарея была скорее "бонусом" к панелям. Сейчас уже имеющие установленные СЭС предприятия массово докупают накопители — именно этот тренд зафиксировал Денис Косой: клиенты, ранее поставившие панели мощностью 200–400 кВт, возвращаются за батареями объемом 215–600 кВтч, стремясь покрыть уже 80% собственного потребления.

Первый квартал традиционно спокойнее для рынка: зимние условия усложняют монтажные работы на крышах, а китайские новогодние праздники задерживают поставки оборудования. Однако, как отмечает Косой, проекты, заключенные еще осенью-зимой, сейчас активно реализуются, а новые контракты подписываются с запасом времени, чтобы "захватить" солнечные месяцы. Заказы на осень-зиму уже сформированы, а инвесторы, привлекающие банковское финансирование, особенно заинтересованы в том, чтобы станция раньше вышла на полную генерацию.

Последние события, связанные с обстрелами энергетики, требуют от бизнеса и домохозяйств позаботиться о собственной энергобезопасности. Я думаю, что в этом году будет построено не меньше СЭС, чем в прошлом, потому что у общества и бизнеса большой испуг. Владислав Соколовский Председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины

Возвращается и сегмент инвестиционных проектов – тех, где СЭС строится не для собственного потребления, а для продажи электроэнергии на рынке. Косой связывает это с ростом средней цены на рынке "на сутки вперед" до 3,8–4,8 грн/кВтч (в феврале 2026 года в отдельные дни она достигала 14 грн). При такой цене бизнес-модель инвестиционной станции показывает срок окупаемости 4 года – и банки охотно ее финансируют. Новые инвестиционные проекты реализуются преимущественно на западе Украины: Хмельнитчина, Закарпатье, Львовщина - регионы с меньшими рисками безопасности.

Набирает обороты и активно продвигаемую модель PPA (Power Purchase Agreement), в частности, YASNO. Схема проста: инвестор строит СЭС на объекте клиента за собственные средства, а клиент заключает долгосрочный контракт на выкуп электроэнергии по сниженной цене. Для бизнеса – ноль капитальных инвестиций и экономия с первого дня. Для инвестора прогнозируемый денежный поток на 10+ лет. По словам Сергея Коваленко, эта модель пока находится на этапе становления, но первые сделки уже заключаются в сегментах промышленности и коммерческой недвижимости.

Прогнозы и перспективы: что будет до конца 2026 года: Спрос на СЭС и УЗЭ останется стабильно высоким — очередь у ведущих инсталляторов расписана на несколько месяцев вперед. Сегмент BESS продолжит расти: накопители станут обязательным элементом новых и существующих станций. Цены на панели будут расти — последующее повышение ожидается в июле и с начала 2027 года из-за постепенного отличия китайского tax rebate. Ужесточение сертификационных требований к установщикам может запустить консолидацию рынка. PPA-модель будет развиваться: первые реализуемые сделки станут прецедентом для более широкого внедрения. Кадровый дефицит остается ключевым операционным вызовом для всех игроков рынка.

Рынок, который больше не вернется к старым правилам

Тяжелая зима 2025/2026 стала не просто очередным стимулом для рынка инсталляторов СЭС — завершила его структурную трансформацию. Рынок, еще несколько лет назад живший ожиданием государственных дотаций, превратился в самодостаточную среду, где главным двигателем является частная экономическая логика.

Показательный сигнал – изменение самого запроса. Если в 2022-2023 годах бизнес искал "резерв на случай блекаута", то в 2026-м он стремится к "непрерывности производства 24/7". Это разница не только в техническом решении, но и природе инвестиции. СЭС вместе с BESS – это уже не защитный актив, а инструмент управления операционными расходами и конкурентное преимущество.

Для самого рынка EPC-контракторов впереди усиление конкуренции в премиальном сегменте, постепенная консолидация и повышение технологической планки. Те, кто способен предложить не просто "панели под ключ", а комплексное управление энергетическими активами клиента, получат наибольший кусок растущего рынка. Те, кто останется на уровне монтажных бригад, будут постепенно вытесняться или поглощаться большими игроками.