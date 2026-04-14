Блэкауты переписали рынок солнечных панелей: как зима сделала инсталляторов энергопартнерами бизнеса
Зима 2025/2026 стала для украинского рынка солнечной энергетики более мощным катализатором, чем любая программа. Массированные обстрелы инфраструктуры и длительные отключения окончательно убедили бизнес и домохозяйства: собственное поколение — это уже не опция, а условие выживания. По итогам 2025 г. в Украине построили 1,5 ГВт новых СЭС, импортировали 2,5 ГВт солнечных панелей и 1,3 ГВт аккумуляторных батарей. Рынок инсталляторов вошел в 2026 году на новой волне спроса — более зрелого, прагматичного и технологически более сложного, чем когда-либо ранее.
От "зеленого" тарифа к экономике блекаутов
Рынок солнечной энергетики в Украине прошел через несколько эволюционных этапов. Начиналось все с больших денег и больших амбиций. Выгодный "зеленый" тариф привлек на рынок энергетические холдинги и крупных подрядчиков, возводивших промышленные СЭС мощностью десятки и сотни мегаватт. Пик пришелся на 2019 год: за один год введено 752 новых станций общей мощностью 3,5 ГВт. По состоянию на конец 2021 года общая установленная мощность солнечного поколения достигла 6,4 ГВт. Логика была проста: государство гарантирует доход – бизнес строит.
Но в 2020 году модель дала трещину. Масштабирование ВИЭ оказалось слишком стремительным: власти не смогли рассчитаться с инвесторами и были вынуждены снизить "зеленый" тариф на 7,5–15%, а долги реструктуризировать. Крупные игроки остановились или переориентировались на внешние рынки.
Полномасштабная война добила старую модель окончательно: по оценкам Министерства энергетики, к середине 2022 года Украина потеряла 40–50% промышленного солнечного поколения, а долг перед "зелеными" инвесторами на конец 2024 года достигал 22 млрд грн. Оставшиеся на рынке действовали ситуативно — латали дыры, искали новые ниши, выживали.
Однако отключения дали на рынок новый толчок: клиенты кардинально изменились. Это уже были не инвесторы, считавшие доход от продажи электроэнергии государству, а предприниматели, желающие сэкономить в условиях стремительного роста коммерческих тарифов. Цены на электроэнергию для бизнеса за 2022-2025 годы выросли почти втрое — и собственная СЭС превратилась из имиджевого решения в реальный финансовый инструмент. Кроме того, массово устанавливать солнечные станции начали домохозяйства.
Эти условия существенно трансформировали рынок инсталляции СЭС. Как отметил председатель Ассоциации солнечной энергетики Владислав Соколовский в комментарии Delo.ua , если раньше крупные подрядчики строили одну СЭС на 50 МВт, то теперь сто станций по 500 кВт каждая. Большинство новых объектов работали автономно - "островки" без подключения к сети.
Однако панели на крыше тоже не стали финальной точкой: они стали первым шагом в цепочке, к которой прилагаются батареи, системы управления, интеграция с другими источниками и даже торговля излишками на рынке. EPC-контрактор превращается в полноценного энергетического бизнес-партнера. Тяжелая зима 2025/2026 только окончательно закрепила этот переход — сделав энергонезависимость не преимуществом, а условием выживания.
Рынок 2025: новая зрелость и новая конкуренция
В 2025 году рынок совсем отошел от реактивной логики. Если в 2024-м спрос объяснялся преимущественно шоком от пожилых блекаутов, то 2025-й принес качественно другой запрос: по данным Delo.ua, за три квартала Украина импортировала солнечные панели суммарной мощностью 2,053 ГВт — в 2,3 раза больше, чем за тот же период 2024 года. По итогам полного года общий импорт солнечных панелей составил 2,5 ГВт, а аккумуляторных батарей – 1,3 ГВт. В то же время в 2025 году в Украине было построено 1,5 ГВт СЭС — почти вдвое больше, чем год назад.
Ключевые показатели на рынке в 2025 году:
1,5 ГВт - СЭС построено
2,5 ГВт - солнечных панелей импортировано
1,3 ГВт — аккумуляторные батареи импортированы
Вместе с ростом объемов изменился и характер спроса. Бизнес перешел от панических закупок к просчитанным инвестициям : компании закладывают СЭС и системы накопления в годовые бюджеты, привлекают банковское финансирование, выстраивают стратегию на годы вперед. Для крупных предприятий, особенно для компаний-экспортеров, дополнительным стимулом стала обязательная ESG-отчетность – собственная зеленая генерация напрямую улучшает углеродный след и соответствующие показатели.
Ключевым трендом года также явилось массовое проникновение систем накопления энергии (BESS). Если раньше бизнес покупал "просто панели", то в 2025 году батарея стала фактически обязательным элементом любого серьезного проекта. По словам Ольги Лесько , соучредительницы и директора компании Rayton, емкость установленных накопителей за год удвоилась. Причина проста: СЭС без батареи решает часть проблемы — дает дешевую электроэнергию днем, но не спасает от ночных отключений.
Параллельно возник тренд на микросети: заводы начали объединять СЭС, газопоршневые установки, аккумуляторы и дизели в единую локальную систему. EPC-контракторы трансформировались в "smart-интеграторы", которые не просто монтируют оборудование, а пишут собственный софт для автоматической балансировки источников. Срок окупаемости для бизнес-проектов сократился до 2-3 лет.
По словам заместителя генерального директора KNESS Андрея Хижняка , рынок смещается от точечных проектов к системным решениям: компании, интегрирующие генерацию, накопление, управление и торговлю электроэнергией, формируют новую архитектуру отрасли.
По словам Хижняка, отдельным трендом на рынке ВИЭ является модель "cable pooling": накопитель устанавливается рядом с генерацией и балансирует ее производство. Такие проекты доказали свою эффективность, но нуждаются в глубокой инженерной экспертизе: оптимальной конфигурации оборудования, собственных программных решений и подтвержденных на практике моделей управления УЗЭ. По оценкам KNESS, объем рынка гибридных промышленных проектов в 2026-2027 годах составит около 1 ГВт СЭС и до 4 ГВтч УЗЭ.
Главные тренды рынка EPC-контракторов в 2025 году:
- BESS как стандарт: накопители перешли из категории "дополнительного оборудования" в базовый комплект.
- Микросети и гибридные системы: СЭС + батарея + ГПУ/дизель в единой автоматизированной системе.
- Сокращение окупаемости до 2-3 лет на фоне роста тарифов.
- Корпоративный сегмент в качестве главного драйвера: большие сети (ОККО, АТБ, FOZZY Group) системно устанавливают СЭС.
- Рост инвестиционных проектов после повышения цены на рынке "на сутки вперед" до 3,8–4,8 грн/кВтч.
- ESG-фактор: зеленое поколение стало требованием для предприятий-экспортеров.
Изменения произошли и в структуре самого рынка EPC-контракторов. Конкуренция стала, по определению Лесько, "двухуровневой". На нижнем уровне — сотни мелких инсталляторов, бригады из 5–10 человек, обслуживающих частный сектор. На верхнем — конкурирующие компании уже не ценой, а инженерной компетенцией и финансовой устойчивостью. Порог входа во второй сегмент вырос существенно: интеграция гибридных решений, управление перетеканиями, настройки EMS-систем требуют глубокой технической экспертизы, которой нет у обычных электромонтажников.
При этом, как отмечает Соколовский, рынок пока может "абсорбировать" всех игроков: заказов так много, что места хватает и мелким, и большим. Конкурентные преимущества в крупных проектах определяет прежде всего цена, затем сроки выполнения, и только после — качество и репутация. Денис Косой, СЕО ETL Group, подтверждает: нередко заказчики выбирают более дешевого подрядчика и затем обращаются в другие компании, чтобы "исправить" незаконно смонтированные системы. Отдельная проблема — кадровый дефицит, усугубляющийся из-за мобилизации. Крупные компании все чаще привлекают субподрядчиков. Однако Косой указывает, что и это не всегда решает проблему: бригады не доезжают до объектов главным образом из-за мобилизации.
По словам Косого, важным ценовым фактором, уже влияющим на рынок в 2026 году, стала отмена Китаем налоговых льгот для экспортеров фотоэлектрических модулей. С 1 апреля 2025 года Китай, контролируя около 80% мировых производственных мощностей, отменил возврат 13% НДС для экспортеров панелей. Это уже отразилось на ценах: по словам Косого, если в декабре 2025 года средняя стоимость панелей составила $0,40-0,45/Вт, то в марте 2026-го - уже $0,45-0,50/Вт. По прогнозам, к концу 2026 года цена может вырасти до $121 за 1 кВт. В то же время, аккумуляторные батареи, наоборот, дешевеют — за счет масштабирования производства и усиления конкуренции между производителями.
После тяжелой зимы собственное поколение стало вопросом выживания
Если 2025 год можно назвать годом прагматичного спроса, то начало 2026-го переписал правила еще раз. Тяжелая зима с массированными обстрелами энергетической инфраструктуры и длительными отключениями сделала то, чего не достигли никакие программы стимулирования: окончательно убедила тех, кто еще сомневался.
Главное изменение первого квартала – перераспределение спроса между солнечными панелями и системами хранения. По словам Коваленко, сейчас соотношение заказов на СЭС и УЗЭ составляет около 50/50. Это принципиально отличается от ситуации двухлетней давности, когда батарея была скорее "бонусом" к панелям. Сейчас уже имеющие установленные СЭС предприятия массово докупают накопители — именно этот тренд зафиксировал Денис Косой: клиенты, ранее поставившие панели мощностью 200–400 кВт, возвращаются за батареями объемом 215–600 кВтч, стремясь покрыть уже 80% собственного потребления.
Ключевые цифры на рынке за январь-март 2026:
- 50/50 – соотношение спроса СЭС и УЗЕ в начале 2026 г.
- 2-3 года - срок окупаемости СЭС+BESS для бизнеса
- +20% - ежегодный рост спроса на СЭС по оценкам рынка
Первый квартал традиционно спокойнее для рынка: зимние условия усложняют монтажные работы на крышах, а китайские новогодние праздники задерживают поставки оборудования. Однако, как отмечает Косой, проекты, заключенные еще осенью-зимой, сейчас активно реализуются, а новые контракты подписываются с запасом времени, чтобы "захватить" солнечные месяцы. Заказы на осень-зиму уже сформированы, а инвесторы, привлекающие банковское финансирование, особенно заинтересованы в том, чтобы станция раньше вышла на полную генерацию.
Возвращается и сегмент инвестиционных проектов – тех, где СЭС строится не для собственного потребления, а для продажи электроэнергии на рынке. Косой связывает это с ростом средней цены на рынке "на сутки вперед" до 3,8–4,8 грн/кВтч (в феврале 2026 года в отдельные дни она достигала 14 грн). При такой цене бизнес-модель инвестиционной станции показывает срок окупаемости 4 года – и банки охотно ее финансируют. Новые инвестиционные проекты реализуются преимущественно на западе Украины: Хмельнитчина, Закарпатье, Львовщина - регионы с меньшими рисками безопасности.
Набирает обороты и активно продвигаемую модель PPA (Power Purchase Agreement), в частности, YASNO. Схема проста: инвестор строит СЭС на объекте клиента за собственные средства, а клиент заключает долгосрочный контракт на выкуп электроэнергии по сниженной цене. Для бизнеса – ноль капитальных инвестиций и экономия с первого дня. Для инвестора прогнозируемый денежный поток на 10+ лет. По словам Сергея Коваленко, эта модель пока находится на этапе становления, но первые сделки уже заключаются в сегментах промышленности и коммерческой недвижимости.
Прогнозы и перспективы: что будет до конца 2026 года:
- Спрос на СЭС и УЗЭ останется стабильно высоким — очередь у ведущих инсталляторов расписана на несколько месяцев вперед.
- Сегмент BESS продолжит расти: накопители станут обязательным элементом новых и существующих станций.
- Цены на панели будут расти — последующее повышение ожидается в июле и с начала 2027 года из-за постепенного отличия китайского tax rebate.
- Ужесточение сертификационных требований к установщикам может запустить консолидацию рынка.
- PPA-модель будет развиваться: первые реализуемые сделки станут прецедентом для более широкого внедрения.
- Кадровый дефицит остается ключевым операционным вызовом для всех игроков рынка.
Рынок, который больше не вернется к старым правилам
Тяжелая зима 2025/2026 стала не просто очередным стимулом для рынка инсталляторов СЭС — завершила его структурную трансформацию. Рынок, еще несколько лет назад живший ожиданием государственных дотаций, превратился в самодостаточную среду, где главным двигателем является частная экономическая логика.
Показательный сигнал – изменение самого запроса. Если в 2022-2023 годах бизнес искал "резерв на случай блекаута", то в 2026-м он стремится к "непрерывности производства 24/7". Это разница не только в техническом решении, но и природе инвестиции. СЭС вместе с BESS – это уже не защитный актив, а инструмент управления операционными расходами и конкурентное преимущество.
Для самого рынка EPC-контракторов впереди усиление конкуренции в премиальном сегменте, постепенная консолидация и повышение технологической планки. Те, кто способен предложить не просто "панели под ключ", а комплексное управление энергетическими активами клиента, получат наибольший кусок растущего рынка. Те, кто останется на уровне монтажных бригад, будут постепенно вытесняться или поглощаться большими игроками.