Блэкауты как стимул: как работает рынок установщиков солнечных электростанций

Массированные обстрелы и постоянные отключения электроэнергии заставили украинцев серьезно задуматься над альтернативными источниками энергии . В результате рынок инсталляции солнечных электростанций (EPC-контракторов) буквально взорвался в прошлом году. Это сейчас динамическая среда, где большой бизнес и микро-предприниматели находятся в постоянном движении. Главный вопрос: хватит ли на всех денег и заказов, какие компании останутся на длинную дистанцию и выдержит ли этот бум проверку временем?

От "зеленого" тарифа к экономике блэкаутов

Украинский рынок солнечной энергетики пережил первый крупный бум в 2015-2020 годах, когда действовал выгодный "зеленый" тариф. Пик инвестиций и строительства пришелся на 2019 год: за год было введено в эксплуатацию 752 новых СЭС общей мощностью 3,5 ГВт. По состоянию на конец 2021 года, общая установленная мощность солнечной генерации в Украине достигла 6,4 ГВт, что в периоды пиковой нагрузки обеспечивало около 6% электроэнергии страны.

На рынке правили большие деньги и игроки: крупнейшие промышленные СЭС строили либо владельцы энергетических холдингов, либо сторонние подрядчики, работавшие под выгодные условия "зеленого" тарифа. Параллельно росла и доля домашних СЭС, также активно устанавливавшихся именно для получения государственных компенсаций.

В 2020 году рынок солнечной энергетики в Украине существенно пострадал из-за кризиса неплатежей по "зеленому" тарифу. На фоне высокого "зеленого" тарифа масштабирование проектов ВИЭ происходило настолько быстро, что власти потеряли контроль над процессами и не смогли рассчитаться с инвесторами и были вынуждены садиться с ними за стол переговоров, в результате которых зеленый тариф снизили на 7,5-15%, а долг реструктуризировали.

Это значительно замедлило развитие отрасли: уже в 2021 году мощности промышленного солнечного поколения выросли всего на 305,5 МВт, это четверть от объемов, введенных в эксплуатацию в 2020 году. Проблема неплатежей остается актуальной и по сей день — по состоянию на конец 2024 года долги перед "зелеными" инвесторами по данным государственного предприятия "Гарантированный покупатель" достигали 22 млрд гривен.

Полномасштабная война лишь ускорила разрушение старой бизнес-модели. Большая часть промышленных СЭС была расположена в регионах, ставших прифронтовыми или еще находящимися под оккупацией. По оценкам министра энергетики Германа Галущенко, по состоянию на середину 2022 года Украина потеряла около 40-50% своей солнечной генерации из-за войны. Кроме того, дефицит средств на энергетическом рынке усугубил кризис неплатежей — в 2022 году бизнес фактически получал по "зеленому" тарифу всего 20%.

В условиях полной неопределенности компании вынуждены были адаптироваться к новым условиям. Одним из примеров является Kness, которая до войны была одним из крупнейших девелоперов промышленных СЭС в Украине и с 2012 года установила 160 СЭС общей пиковой мощностью 1,3 ГВт.

По словам директора направления трейдинга и поставки электроэнергии KNESS, Сергея Кравчука , ситуация, сложившаяся в предыдущие годы, когда бешеными темпами масштабировались ВИЭ-мощности, создала предпосылки для компаний, занимавшихся строительством СЭС, активно развиваться, набирать людей и открывать новые представительства.

А в конце 2019 года рынок "остановился": начались неплатежи и разговоры о ретроспективном пересмотре "зеленого" тарифа для уже действующей генерации ВИЭ. Вдобавок в дневные часы в энергосистеме был определенный излишек и оператору системы передачи приходилось ограничить производство электроэнергии из СЭС. В KNESS заранее просчитали, что нужно будет менять бизнес-модель.

Мы понимали, что новые объекты смогут продавать электроэнергию только по рыночным ценам. Поэтому в 2019 году сначала запустили новое для себя направление – поставки электроэнергии и трейдинг. А в 2020 году создали решения по развитию СЭС для собственного потребления Сергей Кравчук Директор направления трейдинга и поставок Kness

Кроме этого компания решила выходить на рынки других стран: в 2021 году открылось представительство в Польше, а в 2023 году KNESS начал работать в Латвии.

Коммерческий и маркетинговый директор Helios Strategia Владислав Шевченко говорит, что спад рынка ВИЭ в 2020 году был вполне ожидаемым. Так что в компании решили диверсифицировать деятельность и вышли на рынок Польши. Он отмечает, что после начала полномасштабной войны часть компаний действительно покинула рынок из-за больших рисков или потери команд, но для других это стало стимулом для усиления позиций в отрасли.

Запрос на энергоавтоность

После кризиса 2020–2022 на рынке появились новые возможности. Во-первых, из-за массированных атак на энергетическую инфраструктуру и регулярных отключений электроэнергии населения и бизнес решили обезопаситься от отключений, или же снизить их продолжительность посредством построения собственных генерирующих установок. Одним из инструментов для достижения энергетической автономности стали именно солнечные электростанции.

Во-вторых, за время полномасштабной войны резко выросли цены на электроэнергию для предприятий — если в 2021 году бизнес платил за электроэнергию от 3 до 3,61 грн/кВт-ч, то в 2024 году цены на электроэнергию для предприятий могли достигать от 6 до 9 грн/кВт-ч. В этих условиях установление СЭС позволяет бизнесу существенно сэкономить и улучшить свою рентабельность.

Председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины, в которую входит около 70 компаний-инсталляторов, Владислав Соколовский говорит, что сейчас главный запрос бизнеса — быстро и относительно недорого построить генерацию для собственного потребления. Солнечные станции оказались достаточно хорошим инструментом. В то же время изменились и типовые проекты на рынке: вместо больших станций строят очень много малых. И в отличие от промышленных СЭС, подавляющая часть новых работает в автономном режиме, удовлетворяя потребности в электроэнергии домохозяйств и предприятий. В большинстве таких кейсов регистрировать мощности не нужно.

Если раньше крупные подрядчики строили одну СЭС на 50 МВт, то сейчас строят 100-500 кВт каждая Владислав Соколовский Председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины

Соколовский отмечает, что крупные украинские EPC-контракторы все еще продолжают строить промышленные СЭС за границей. К примеру, в сентябре 2024 года "Солар Стальконструкция" построила в Польше СЭС Jeziorko мощностью 100 МВт.

После серии блэкаутов 2024 года спрос на СЭС взорвался: — Цена электроэнергии для бизнеса выросла вдвое: если в 2021 году предприятия платили 3-3,6 грн/кВт-ч, то в 2024 — уже 6-9 грн/кВт-ч.

— Бизнес и домохозяйства ищут автономность: вместо больших электростанций теперь устанавливают сотни малых.

— Большинство новых СЭС работают в режиме "энергоострова" без подключения к сети.

Директор по маркетингу компании Atmosfera Тимур Якименко говорит, что война стала переломным моментом, коренным образом изменившим структуру рынка. При этом отмечает, что после блэкаутов летом 2024 рынок вырос в два раза.

Появились новые потребности – обеспечить свое домохозяйство бесперебойным питанием. Пик спроса пришелся на период блэкаутов. А для бизнеса есть потребность в замещении электроэнергии, уменьшении счетов и увеличении рентабельности. Тимур Якименко Директор по маркетингу компании Atmosfera

Другая сторона медали – станции, которые работают для компенсации собственного потребления владельцев. Поскольку такие СЭС работают в режиме энергоострова, они нигде не регистрируются и подсчитать их почти невозможно.

Опираясь на косвенные данные Соколовский оценивает общую мощность СЭС, построенных за 2024 год в 800 МВт. С такой оценкой соглашается и Якименко: за 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года суммарная мощность завезенных в Украину солнечных панелей выросла в 3,5 раза и составила 884 МВт, а количество импортеров этого оборудования за прошлый год выросло с 233 до 451.

По словам Кравчука, объем украинского рынка с точки зрения мощности введенной в эксплуатацию за прошлый год составил около 800 МВт солнечных электростанций с общей капиталоемкостью рынка около $320 млн. При этом средняя маржинальность бизнеса по установлению СЭС на украинском рынке ориентировочно составляет 10-15%.

Новые игроки

По словам Якименко, увеличение спроса привело на рынок большое количество новых игроков. Среди них он выделяет компании, ранее работавшие в смежных областях: строительстве, пожарной безопасности, монтаже или даже установке видеонаблюдения. Такие компании уже имеют связи с китайскими партнерами для импорта оборудования, они понимают, как делать логистикой и управлять заказами, а также сервисные отделы и техническую экспертизу в смежных сферах.

Стоит отметить, что к новым игрокам на рынке EPC-контракторов можно отнести и саму компанию Atmosfera, которая хоть и была одним из крупнейших дистрибьюторов солнечных панелей с долей рынка в 32%, однако в бизнес по собственной инсталляции солнечных электростанций вошла только после начала полномасштабной войны.

Еще один известный новый игрок — компания Yasno, поставляющая электроэнергию и газ 3,5 млн. клиентов на всей территории Украины. В структуре ДТЭК есть компания ДТЭК ВИЭ, занимается строительством и управлением крупными промышленными солнечными и ветровыми электростанциями. Однако именно под брендом Yasno в ДТЭК решили войти в сегмент установки солнечных панелей для бизнеса и населения. Летом 2024 года в компании было создано подразделение YASNO Солнце, которое предоставляет услуги по установке солнечных электростанций под ключ для населения (до 30 кВт) и бизнеса (до 1,5 МВт).

В Yasno отмечают, что спрос на установку СЭС прямо коррелирует с отключениями электроэнергии. Этот рынок начал расти с 2023-2024 годов, особенно когда россияне начали обстреливать энергетическую инфраструктуру и продолжает набирать обороты. Но сейчас этот рост происходит уже при B2B-сегменте. В компании рассказали, что с момента запуска новой бизнес-модели в июне 2024 г. в них поступило уже 4,5 тыс. заявок.

Новые игроки: от локальных бригад до гигантов: Корпорации . Например, Yasno (ДТЭК) в 2024 году запустили подразделение YASNO Солнце, которое занимается установкой СЭС "под ключ". Средний класс . Установкой СЭС начали заниматься компании из смежных сфер – строительство, пожарная безопасность, видеонаблюдение. Мелкие игроки . Это бригады из 5-10 электриков, один из которых зарегистрирован как ФЛП.

Значительная часть средних и крупных инсталляторов входит в Ассоциацию солнечной энергетики, которую возглавляет Соколовский. Но и он не может четко структурировать рынок и игроков на нем. Потому что среди новых игроков, пришедших на рынок установки солнечных панелей, наибольшую долю составляет микробизнес. Мелкие компании обычно устанавливают СЭС для частных домов и малого бизнеса.

Фактически это бригады из 5-10 инсталляторов, один из которых зарегистрирован как ФЛП. Лицензия не требуется, но можно активно работать в сегменте установки солнечных панелей для домохозяйств и малого бизнеса. Я думаю таких бригад в Украине сотни, а может, даже тысячи. По количеству игроков рынок установки СЭС однозначно стал больше в разы. Его и раньше нельзя было назвать монополизированным, а сейчас благодаря относительно небольшим игрокам он стал гораздо конкурентнее Владислав Соколовский Председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины

Основатель компаний S&SJ-Solar и популярный блоггер Стас Бугрим говорит, что большое количество игроков на рынке была и до полномасштабной войны. Однако доходность была невысокой в пределах 5-7%, поэтому после кризиса в отрасли эти компании ушли с рынка.

Бизнесмен ожидает, что ажиотаж на установку панелей пойдет на убыль и количество его участников существенно сократится.

Сейчас также появилось множество новых игроков. Те, кто раньше продавал кофе, решили зайти в бизнес установки солнечных панелей. Их очень много, но они тоже уходят, потому что это не их рынок Стас Бугрим Основатель компаний S&SJ-Solar

Будущее рынка

Сейчас рынок уже полностью отошел от строительства промышленных станций, и, в отличие от объектов ветровой энергетики, новые промышленные СЭС уже почти не строятся. Однако на фоне роста цен на электроэнергию и дальнейших рисков для энергосистемы установки СЭС для компенсации потребления будет сохранять потенциал.

По словам экспертов, именно корпоративный сектор станет ключевым драйвером рынка в 2025 году. Строительство солнечных электростанций для крупных предприятий имеет значительный потенциал, хотя и остается сложной задачей. Это не рынок для мелких игроков: проектирование таких объектов занимает до полугода, а типовых решений здесь не существует. Следовательно, компании без собственного проектного отдела просто не смогут конкурировать.

Что касается рынка установления СЭС для населения, то его будущее не столь однозначно. Увеличение спроса в 2024 году был в основном обусловлен летними блэкаутами, но что будет дальше? Государственные программы почти не повлияли на динамику: по государственной программе кредитов под 0% в прошлом году было согласовано только 3% заявок, поскольку банкам невыгодно работать по этим условиям.

Реальная картина станет понятна весной, когда начнется сезон активного строительства. Если спрос упадет, часть малого бизнеса просто закроется Тимур Якименко Директор по маркетингу компании Atmosfera

Коммерческий директор компании Proso Energy Сергей Дюрдь наоборот говорит, что при условии роста тарифов, устанавливать СЭС с целью экономии будет не только бизнес, но и население. Он верит в будущий рост рынка.

Работы действительно еще очень много. В Закарпатье есть крупные производственные компании, которые являются подразделениями иностранных корпораций. Они приостановили все инвестиции из-за военных рисков. Между тем, подразделения этих компаний за рубежом активно перестраивают собственную солнечную генерацию. Сергей Дюрдь Коммерческий директор компании Proso Energy

Владислав Шевченко отмечает, что спрос на установку солнечных панелей для домохозяйств будет расти, особенно в условиях повышения тарифов на электроэнергию для населения. Однако, учитывая новые экономические условия и сокращение государственных дотаций, количество заказов на начальном этапе, вероятно, будет меньше, чем раньше.

Этот рынок имеет значительный потенциал, ведь все больше людей осознают, что инвестиции в солнечную энергию позволяют существенно снизить затраты на электроэнергию в долгосрочной перспективе. В результате ожидается, что потребители будут активно двигаться в направлении энергоэффективности, пользуясь банковскими кредитами или грантовой поддержкой со стороны местных органов власти Владислав Шевченко Коммерческий и маркетинговый директор Helios Strategia

Еще одним важным трендом на рынке станет активное внедрение систем хранения энергии. Эта технология позволяет накапливать излишки электроэнергии в периоды ее низкого использования и применять в часы пиковой нагрузки. Кроме того, такие системы могут обеспечить стабильность поставок даже тогда, когда основные источники энергии не работают на полную мощность.

Для EPC-контракторов это означает необходимость адаптации своих решений к новым реалиям рынка, предлагая гибкие и инновационные проекты. В перспективе также возможен стремительный рост спроса на интегрированные решения "под ключ". Современный бизнес потребует не только установки солнечных электростанций, но и их компоновки с другими энергетическими системами, такими как накопители или резервные дизельные и газовые станции.

Участники рынка ожидают дальнейшей консолидации рынка: крупные компании будут наращивать долю, а мелкие игроки постепенно уходить. В то же время, рост тарифов на электроэнергию стимулирует как бизнес, так и домохозяйства инвестировать в свою энергонезависимость.