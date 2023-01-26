Тариф не работает, а генерация уничтожена. Как Украина будет восстанавливать "зеленую" энергетику после войны

Среди глобальных рисков десятилетия, которые обсуждались на экономическом форуме в Давосе, в этом году было изменение климата и неспособность адаптации к ней. Российская агрессия заставила европейскую экономику затормозить "зеленый переход", но в перспективе в ЕС планируется ускорить переход к чистой энергии. Возобновляемая энергетика стремительно развивалась в Украине до полномасштабной войны, но спустя почти год великой войны большинство "зеленой" генерации уничтожено, а механизм "зеленого тарифа" не работает.

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По итогам проходившего в Давосе в январе 2023 года Всемирного экономического форума аналитики ВЭФ отметили , что неспособность смягчить изменение климата, неспособность адаптироваться к изменению климата, а также кризис природных ресурсов могут стать глобальными рисками с которыми мир столкнется в ближайшие годы. .

В целом именно проблемы, связанные с изменением климата, стали главным стимулом к «зеленому переходу», который был объявлен мировыми лидерами еще в 2019 году. Энергетический кризис в Европе, а впоследствии и российская военная агрессия против Украины заставила лидеров ЕС отложить планы отказа от угля и перехода на газ как более экологичный энергоноситель в ближайшем будущем. Однако в Международном энергетическом агентстве сохраняют умеренный оптимизм, и заверят, что, несмотря на увеличение доли угля в генерации, война в Украине может наоборот ускорить ”зеленый переход” . В Европейском Союзе также не отказались от своих планов перехода на чистую энергию, план REPowerEU наоборот предусматривает отказ от российского газа путем усиления мер по энергоэффективности, уменьшения доли ископаемого топлива и ускоренного внедрения возобновляемых источников энергии в рамках стратегии European Green Deal.

Украина, которая сейчас страдает от собственного энергетического кризиса, спровоцированного разрушением энергетической инфраструктуры в результате российских атак, сейчас вряд ли может приобщиться к общеевропейскому тренду по "зеленому переходу". При этом до полномасштабной войны внедрение новых мощностей по солнечной и ветровой генерации шло здесь достаточно высокими темпами. К концу 2021 года общая мощность ветровых и солнечных электростанций в Украине достигла 9 655,9 МВт.

"Зеленая энергетика" в Украине до и после российского вторжения

Наибольшую долю в "зеленой генерации" по данным исследования "Центра Разумкова" составляли солнечные электростанции, суммарная установленная мощность которых составляла 7 586,3 МВт вместе с домашними СЭС, которые за предвоенный 2021 год выросли на 36,4%.

Доля ветровых мощностей, введенных в эксплуатацию в 2021 году, составила 36,4% или 358,8 МВт, что в 2,5 раза больше объема новых ветроэнергетических мощностей, введенных в 2020 году (144,2 МВт). Таким образом, общая установленная мощность ветроэнергетического сектора к концу 2021 года составляла 1 672,9 МВт.

К началу широкомасштабной войны в Украине "зеленую" электроэнергию генерировали 34 ветроэлектростанции (ВЭС) или 699 ветровых турбин, средняя единичная мощность которых составляет 3,5 МВт.

К началу 2022 г. по общей установленной мощности с ВИЭ лидерами среди всех областей Украины стали Днепропетровская (1350,06 МВт), Херсонская (1139,65 МВт) и Николаевская области (1121,16 МВт). На все эти области приходилось более 37,3% всех мощностей ВИЭ в Украине. Что касается годового прироста, то больше новых объектов из ВИЭ в 2021 году было добавлено в Николаевской (168,7 МВт), Одесской (149,1 МВт), Херсонской (145 МВт) и Запорожской областях - 98,8 МВт. Интересно отметить, что именно эти четыре области являлись лидерами и по установленной ветроэнергетической мощности.

Вместе с этим именно в тех областях, которые лидировали по установленной генерации из ВИЭ, в результате полномасштабной войны развернулись активные боевые действия. Эти области страдают от обстрелов российских военных уже более 11 месяцев. Агрессор систематически обстреливает украинские населенные пункты и критическую инфраструктуру, вместе с этим от российских атак страдают и объекты возобновляемой генерации.

По данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, с начала широкомасштабной войны в Украине по состоянию на середину ноября 2022 года было остановлено более 75% ветроэнергетических мощностей, то есть с общих 1673 МВт, в настоящее время не работает около 1462 МВт украинских ВЭС.

Также 1,8 МВт биоэнергетических мощностей в Чернигове получили повреждения, в то время как биоэнергетические станции суммарной мощностью 2 МВт оказались на оккупированных территориях Донецкой области, а именно, в Волновахе и Мариуполе, то есть 3,8 МВт из 245 МВт, установленных на конец В 2021 году пока не поставляют электроэнергию в энергосети.

Боевые действия во время полномасштабной войны шли главным образом в регионах, где была высокая концентрация мощностей по ветровой и солнечной генерации.

В целом генерация энергии ветра и солнца сократилась более чем дважды относительно ее довоенного уровня. Это объясняется в основном двумя факторами. Во-первых, вследствие прямых боевых действий или во избежание повреждения электрооборудования. Во-вторых, усугублением проблем, связанных с разрушением спроса и высокой негибкостью генерации, подлежащей диспетчеризации, особенно солнечной, учитывая, что кумулятивная мощность солнечной генерации превышала отметку в 6 ГВт.

Кризис рынка электроэнергии

Эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский говорит, что даже в условиях войны обязательства перед операторами действующих объектов ВИЭ сохраняются. Но учитывая падение промышленного производства и остановку объектов промышленности, нагрузка на рынок электроэнергии в части специальных обязанностей по возложению зеленого тарифа растет.

“Рынок электрической энергии сейчас находится в состоянии глубокого финансового кризиса. Сейчас нет столько денег, чтобы рассчитаться с операторами инфраструктуры, не говоря уже о расчетах по зеленому тарифу”, - говорит Белявский.

По данным государственного предприятия "Гарантированный покупатель" , задолженность "Укрэнерго" перед инвесторами в ВИЭ по состоянию на 26 декабря достигла 12,3 млрд гривен.

Белявский говорит, что кризис на рынке электрической энергии можно урегулировать в первую очередь путем поднятия предельных цен в сегменте рынка суток вперед (РДН).

“Уже понятно, что индикатив РДН не соответствует себестоимости реализуемой в этом сегменте электроэнергии. И вообще рынок электроэнергии на сегодняшний день показывает профицит, не отвечающий реалиям. То есть нужно пересматривать модель рынка электрической энергии, чтобы реанимировать желание инвесторов вкладывать в возобновляемую энергетику, которая может стать спасительным кругом для отдельных регионов. Она может стать балансиром, в особенности это касается ветровых электростанций. Пока еще не подписаны договоры с инвесторами, которые готовы инсталлировать примерно 300 МВт ветровых электростанций. Если мы ситуацию урегулируем, у нас будет дополнительно 300 МВт мощностей”, - говорит Белявский.

Он отмечает, что помимо увеличения прайскепов ликвидировать финансовый дефицит на рынке электроэнергии можно путем в том числе внешних заимствований. Без этого операторам инфраструктуры и поколения будет очень сложно привлекать средства на текущие ремонты и инвестиционные программы.

Белявский говорит, что до полномасштабного вторжения инвесторы в ВИЭ имели достаточно амбициозные планы по введению новых мощностей в 2022 году. Но из-за большой войны эти планы были нивелированы. Хотя некоторые мощности были даже введены в эксплуатацию, несмотря на военную агрессию.

При этом проблемы с ликвидностью на рынке электроэнергии были и до войны.

«В основном эти проблемы были вызваны ненужным импортом электроэнергии из Беларуси (фактически российской электроэнергии), которые имели место в 2019-2020 годах. Поэтому у отечественного производителя не было стимула, а деньги выводились из Украины”, - говорит эксперт.

По его словам, послевоенное восстановление ВИЭ в Украине можно стимулировать, однако для этого нужно подогнать объем средств на рынке электрической энергии к установленным мощностям и дать инвесторам честный ответ сколько государство может платить им в рамках "зеленого" тарифа.