"Постановление есть, а механизма доставки нет". Что говорят игроки рынка о государственных гарантиях бесперебойного импорта электроэнергии

В начале января Кабмин своим решением установил, что на потребителей импортной электроэнергии не будут распространяться плановые отключения света. Планировалось, что это будет действенным способом избежать отключений для бизнеса, однако на рынке говорят, что механизм еще недоработан.

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3 января Кабинет министров принял постановление об особенностях импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода. Документ предусматривает дополнительные гарантии для участников рынка, импортирующих электроэнергию из стран ЕС.

В частности, постановлением предусмотрено, что на период до 30 апреля 2023 года небытовые потребители, объекты которых будут потреблять импортируемую согласно соответствующим договорам электрическую энергию будут защищены от плановых отключений . Также во избежание манипуляций графики почасовых отключений не будут применяться, если потребитель будет импортировать объемы не меньше, чем собственное потребление в сентябре 2022 года – до применения принудительных ограничений электроснабжения.

В целом цены на электроэнергию в ЕС в несколько раз выше, чем в Украине, однако это дешевле цены электроэнергии, полученной от генератора. Такие гарантии от Правительства в теории дают бизнесу возможность обеспечить бесперебойную деятельность и избежать отключений. На практике же объем импорта электроэнергии в общих масштабах потребления незначителен и не повлияет существенно на общую картину в украинской энергетике. К тому же трейдеры характеризуют данную правительственную инициативу как в целом хорошую, но недоработанную идею.

Опрошенные Delo.ua операторы системы распределения и облэнерго отказались в целом комментировать правительственную инициативу. Однако один из них на условиях анонимности отметил, что порядок реализации этого постановления пока недоработан и нуждается в дополнительных нормативных актах, которые, в частности, урегулируют вопросы верификации потребления импортной электроэнергии отдельным предприятием.

Также собеседник Delo.ua отметил, что правительственное постановление сможет поддержать крупные государственные предприятия, которые не могут обеспечить себя электроэнергией, используя генераторы, но вряд ли станет спасательным кругом для малого и среднего бизнеса.

Гарантии без гарантий

Заместитель директора по развитию группы "Tolk" Олег Наумик говорит, что правительственное постановление теоретически может дать коммерческим потребителям возможность избежать отключений электроэнергии при применении стабилизационных графиков ограничения потребления электроэнергии, если они будут покупать импортируемую электроэнергию в объемах не менее объемов сентября.

Для этого потребитель должен отвечать определенным требованиям, а именно: иметь АСКОЭ (Автоматическую Систему Коммерческого Учета Электроэнергии) и индивидуальную подстанцию – то есть быть единственным потребителем.

Следующим фильтром будет готовность платить за электроэнергию по европейской цене. Цены в ЕС сейчас волатильные, и причиной этому недавно был сезон праздников. Ситуация быстро вернется к осенним показателям, где цена выше нашего рынка в 1,5–2,5 раза. Иными словами, потребитель должен будет платить в 2 раза дороже при отсутствии гарантий по отключению.

“Следует также рассмотреть ситуацию со стороны поставщика электроэнергии. Для обеспечения гарантированной поставки последний должен выкупить необходимый объем электроэнергии и межгосударственное сечение, т.е. подвергаться прямым операционным расходам по снабжению с высоким риском. Если же случаются аварийные отключения, поставщик несет дополнительные убытки в виде небалансов (в худшем случае) или же пытается продать на рынке с потерями из-за разницы в цене. Эти риски можно перевести на потребителя, но сомневаюсь в готовности клиента брать их на себя. Просчитать эти риски просто невозможно, что обязательно скажется на конечной цене”, – говорит Наумик.

Он отмечает, что из-за вышеприведенных факторов влияние импорта электрической энергии на ситуацию будет, скорее всего, минимальным. Конечно, импорт может немного облегчить ситуацию с дефицитом генерации, но проблему передачи электроэнергии он не решит, равно как и не решит инфраструктурные проблемы по распределению.

"Бизнес не готов к переплате в отсутствие гарантий, хотя допускаю, что для некоторых предприятий с длительным технологическим процессом и большой надбавной стоимостью такой механизм может быть полезен", - говорит Наумик.

Руководитель департамента трейдинга электроэнергии компании NextTrade Дмитрий Губатенко говорит, что импорт электроэнергии стал возможен со стартом нового рынка электрической энергии Украины еще в июле 2019 года. Его компания начала импоргировать электроэнергию, в августе 2019 года на территорию тогдашнего “Янтарского энергоострова”.

"Мне неизвестно, каким образом упомянутое постановление работает на практике, но учитывая существенные разрушения энергетической инфраструктуры, в частности, подстанций и воздушных линий, я не уверен, что кто-то может гарантировать непрерывность питания, поскольку эту энергию необходимо еще доставить потребителю", - говорит Губатенко.

Он отмечает, что сейчас спрос на электрическую энергию не зависит от страны ее происхождения, особенно в условиях тотального дефицита. такая электроэнергия, конечно, будет иметь спрос в случае, если будет дешевле украинского ресурса.

“К сожалению, на сегодняшний день аукционы на импорт электрической энергии из ЕС проводятся только из Словакии в Украину, а максимально возможный импорт может достигать 300-350 МВт в час, чего недостаточно для покрытия дефицита энергосистемы. Цены в ЕС в основном существенно выше цен в Украине, которые ограничены постановлениями НКРЭКУ, что также в свою очередь не способствует увеличению объемов импорта”, - отмечает Губатенко.

Постановления недостаточно, требуются дополнительные подзаконные акты

Директор трейдера электроэнергии "компании "Энергум" Александр Радченко говорит, что заказов от бизнеса на импортируемую электроэнергию хватает и спрос есть.

“Заказов хватает. Люди звонят, интересуются. Но до сих пор нормативная база для импорта и поставок электроэнергии конечному потребителю недоработана. К примеру объем. В правительственном постановлении написано, что потребление электроэнергии должно быть в объемах не меньше объемов сентября. Но у каждого потребителя есть свой график, что если сейчас потребление у него меньше? Также есть вопросы к облэнерго. Некоторые из них говорят, что этого конкретного клиента мы не можем бесперебойно снабжать. И это связано прежде всего с архитектурой самих операторов системы распределения. Для облэнерго проще ограничить энергопотребление отключив целый район, а если там есть одно или два предприятия покупающих импортную электроэнергию, нужно посылать туда бригаду, чтобы она отдельно включила этих потребителей”, - говорит Радченко.

Он отмечает, что его компания, как и другие трейдеры на рынке, еще не начали продавать электроэнергию на бесперебойной основе, поскольку до сих пор нет понимания методологии работы на всех уровнях энергосистемы.

"Самое постановление есть, но порядка его реализации пока нет", - отмечает Радченко.

Также он отмечает, что не видит особых проблем верификации закупки импортной электроэнергии предприятиями, поскольку подтверждением закупки именно по импорту может быть таможенная декларация.

“В первую очередь импорт электроэнергии увидят таможня и “Укрэнерго”, предоставляющая мощности межгосударственных связей. Когда электроэнергия из ЕС попадет в Украину Оператор системы передачи будет понимать, сколько е/е закупила компания, и на какие часы, а уже дальше импортер распределит объемы этих мощностей на своих потребителей. В правительственном постановлении прямо сказано, что поставщик обращается в облэнерго и указывает своих покупателей и их объемы, а ОСР будет собирать эти данные и отправлять их в "Укрэнерго". Поэтому на выходе у нас будет картина, когда Укрэнерго будет видеть какие объемы импортной электроэнергии потребляются в каждом регионе. При формировании лимитов потребления для областей будут учитываться и эти объемы”, - говорит Радченко.

Он отмечает, что при нынешней схеме бесперебойных поставок импортной электроэнергии все же существуют риски как для трейдера, так и для потребителя. Так, в случае блекаутов или других форс-мажоров на рынке государство будет выкупать импортируемую электроэнергию по цене небалансов, что значительно ниже рыночной, а разница будет ложиться на плечи потребителя.

“Пока нет четкой и прозрачной методологии определения, какой объем импортной электроэнергии нужно закупить, чтобы тебя не отключили. Возможна ситуация, когда вы закупили необходимый объем, а облэнерго говорит, что этого недостаточно и отключает вас», – отмечает топ-менеджер.