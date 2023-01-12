- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть захищені від планових відключень, - Мінекономіки
Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Сьогодні перед нами стоїть завдання – створити можливість безперебійної роботи для наших підприємств та забезпечити запас міцності енергосистеми в умовах регулярних ударів держави-терориста по об’єктам енергоструктури, адже потрібно, щоб економіка працювала", - на цьому наголосила міністр економіки України Юлія Свириденко на зустрічі з представниками галузевих об’єднань та підприємств – найбільшими споживачами електроенергії.
За словами очільниці Мінекономіки, запроваджений рішенням Уряду механізм імпорту електроенергії з ЄС дозволить виробникам зменшити залежність від планових відключень електроенергії та сприятиме посиленню енергетичної безпеки України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Це було непросто, але нам вдалося створити прийнятний робочий механізм. Доступна пропускна спроможність для імпорту електроенергії з країн ЄС, зокрема Румунії та Словаччини, складає 600 МВт на годину. Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії", - зазначила Свириденко.
Вона підкреслила, що запропонований механізм, що прописаний у прийнятій Кабінетом Міністрів Постанові № 1 від 3 січня 2023 року, допоможе функціонувати цілим галузям економіки, насамперед тим, що критично залежні від безперебійного енергопостачання.
Зазначимо, 3 січня Кабмін прийняв постанову щодо особливостей імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду. Документ передбачає додаткові гарантії для учасників ринку, які імпортують електроенергію з країн ЄС.
За даними Міненерго, наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірній пікові години, проте залучення імпорту значно знизить обсяг небалансу.
Наразі Міненерго розраховує на збільшення імпорту електроенергії з Європи, який з початку року вже відбувається у невеликих обсягах.