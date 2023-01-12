Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть захищені від планових відключень, - Мінекономіки

Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Сьогодні перед нами стоїть завдання – створити можливість безперебійної роботи для наших підприємств та забезпечити запас міцності енергосистеми в умовах регулярних ударів держави-терориста по об’єктам енергоструктури, адже потрібно, щоб економіка працювала", - на цьому наголосила міністр економіки України Юлія Свириденко на зустрічі з представниками галузевих об’єднань та підприємств – найбільшими споживачами електроенергії.

За словами очільниці Мінекономіки, запроваджений рішенням Уряду механізм імпорту електроенергії з ЄС дозволить виробникам зменшити залежність від планових відключень електроенергії та сприятиме посиленню енергетичної безпеки України.

"Це було непросто, але нам вдалося створити прийнятний робочий механізм. Доступна пропускна спроможність для імпорту електроенергії з країн ЄС, зокрема Румунії та Словаччини, складає 600 МВт на годину. Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії", - зазначила Свириденко.

Вона підкреслила, що запропонований механізм, що прописаний у прийнятій Кабінетом Міністрів Постанові № 1 від 3 січня 2023 року, допоможе функціонувати цілим галузям економіки, насамперед тим, що критично залежні від безперебійного енергопостачання.

Зазначимо, 3 січня Кабмін прийняв постанову щодо особливостей імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду. Документ передбачає додаткові гарантії для учасників ринку, які імпортують електроенергію з країн ЄС.

За даними Міненерго, наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірній пікові години, проте залучення імпорту значно знизить обсяг небалансу.

Наразі Міненерго розраховує на збільшення імпорту електроенергії з Європи, який з початку року вже відбувається у невеликих обсягах.