Україна почала імпортувати електроенергію у невеликих обсягах з 1 січня

Міністерство енергетики України розраховує на збільшення імпорту електроенергії з Європи, який з початку року вже відбувається у невеликих обсягах.

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Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наразі імпорт невеликий, але він триває з 1 січня. Більше того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачаннях", – сказав міністр.

За його словами, обсяги імпорту залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями.

"Багато залежатиме від майбутніх обстрілів енергосистеми, які пошкодження будуть, але, безумовно, на імпорт ми також розраховуємо", – додав Галущенко.

Він зазначив, що питанням імпорту сьогодні займаються багато трейдерів - не лише державний "ЕКУ", а й приватні "ЕРВ", група "ДТЕК".

Зазначимо, 3 січня Кабмін прийняв постанову щодо особливостей імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду. Документ передбачає додаткові гарантії для учасників ринку, які імпортують електроенергію з країн ЄС.

За даними Міненерго, наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірній пікові години, проте залучення імпорту значно знизить обсяг небалансу.

Нагадаємо, що Україна продавала електроенергію на експорт до ракетних ударів Росії по об'єктах енергетики10 жовтня, через які такий експорт було зупинено. При цьому ще наприкінці жовтня 2022 року"Енергетична компанія України" протестувала можливість вже імпорту електроенергії з Європи задля стабілізації енергосистеми.