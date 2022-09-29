"Енергетична компанія України" розпочинає поставки електроенергії до Польщі

Акціонерне товариство "Енергетична компанія України" з 1 жовтня розпочне поставки електроенергії до Польщі, збільшивши цим самим частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться в повідомленні державного енерготрейдера, він отримав право експортувати електроенергію до сусідньої держави потужністю 110 МВт в результаті перемоги в денному аукціоні, який 29 вересня провів оператор системи передачі - НЕК "Укренерго".

"В результаті конкурентної боротьби державний енерготрейдер потіснив домінуючого приватного гравця і отримав право на поставку 50% запропонованого на аукціоні обсягу експорту", - сказано в ньому.

За словами генерального директора ЕКУ Віталія Бутенка, це подвійна перемога для держави, оскілько останніми роками державні компанії не експортували електроенергію до Польщі і тепер держава знов буде заробляти там, де раніше заробляли лише приватні компанії.

По-друге, зазначив він, успішний вихід ЕКУ на ринок експорту електроенергії припинив домінування одного приватного гравця на цьому напрямі, що збільшиит доходи ще однієї державної компанії в особі "Укренерго"

Як вказують в ЕКУ, лише за один день "Укренерго" отримало майже 35% від всього, що заробило на польському напрямі за попередні п'ять місяців.

Польський напрямок став вже третім експортним, на який вийшла ЕКУ: на сьогодні компанія також бере участь у щоденних експортних аукціонах на Румунію та Словаччину.

Всю електроенергію для поставок на внутрішній та зовнішній ринки ЕКУ викуповує у Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" через Українську енергетичну біржу на аукціонах.

Джерело фото: ua.depositphotos.com