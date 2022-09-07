Правоохоронці перевірять монополіста ринка електроенергії, пролобійованого заступником голови ОП Шурмою – ЗМІ

"Енергетична компанія України" (ЕКУ), яка у серпні отримала 50% від усього ринку експорту електроенергії до ЄС, буде додатково перевірена Антимонопольним комітетом та правоохоронними органами.

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Про це повідомляє Цензор.

Як зазначають у виданні, ЕКУ, яка була у стані банкрутства, наразі має не лише половину усього ринку експорту, але й отримала значні преференції від іншої державної компанії "Енергоатом-Трейдинг". Сама електроенергія продається до ЄС із шестикратною різницею у ціні.

За словами народної депутатки, членкині Комітету з питань енергетики Інни Совсун, ЕКУ отримала 90-денне відстрочення платежів та безвідсоткову позику на 500 млн гривень.

"Совсун вважає, що це неможливо назвати чесною конкуренцією. Іншими словами, "Енергоатом" дає гроші ЕКУ, щоб та купила у нього енергію. Навіщо це потрібно "Енергоатому", тим більше що експортувати електрику з 6-кратною маржою він міг сам?", – йдеться у повідомленні.

Керівником "Енергетичної компанії України" є екс топ-менеджер ДТЕК Ріната Ахметова та власник книжкнової платформи Yakaboo Віталій Бутенко, який був звільнений з посади через неефективні управлінські рішення. Він також запамʼятався трейдингом електроенергії з Білорусі за декілька місяців до війни, не виплативши компанії Vector Energy значну суму за надані послуги.

"Загальна сума боргу досягла $2 млн. ТЕТ і Бутенко перестали виходити на зв’язок із Vector Energy, який подав позов до Міжнародного арбітражного суду Лондона. І лише у липні 2022 року боржник повідомив постачальнику, що виник форс-мажор – війна та воєнний стан, хоча цей форс-мажор стався значно пізніше", – розповідає "Цензор".

За даними видання, лобіюванням Віталія Бутенка на керівну посаду займався інший екс-менеджер структур Ріната Ахметова, нині заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма.

"Шурма досяг свого попри те, що у Бутенка на той момент був конфлікт інтересів: він не міг одночасно володіти приватним трейдером і очолювати державну трейдингову компанію. Щоб оминути цю перешкоду, Бутенко вийшов зі складу засновників ТЕТ, але на момент призначення в ЕКУ він ним ще був", – підкреслюють автори.

Наразі група депутатів готує відповідне звернення, за яким буде перевірено діяльність ЕКУ, зокрема, у частині відносин з державним "Енергоатомом". Справою займуться правоохоронні органи та Антимонопольний комітет.