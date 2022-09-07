- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Правоохоронці перевірять монополіста ринка електроенергії, пролобійованого заступником голови ОП Шурмою – ЗМІ
"Енергетична компанія України" (ЕКУ), яка у серпні отримала 50% від усього ринку експорту електроенергії до ЄС, буде додатково перевірена Антимонопольним комітетом та правоохоронними органами.
Про це повідомляє Цензор.
Як зазначають у виданні, ЕКУ, яка була у стані банкрутства, наразі має не лише половину усього ринку експорту, але й отримала значні преференції від іншої державної компанії "Енергоатом-Трейдинг". Сама електроенергія продається до ЄС із шестикратною різницею у ціні.
За словами народної депутатки, членкині Комітету з питань енергетики Інни Совсун, ЕКУ отримала 90-денне відстрочення платежів та безвідсоткову позику на 500 млн гривень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Совсун вважає, що це неможливо назвати чесною конкуренцією. Іншими словами, "Енергоатом" дає гроші ЕКУ, щоб та купила у нього енергію. Навіщо це потрібно "Енергоатому", тим більше що експортувати електрику з 6-кратною маржою він міг сам?", – йдеться у повідомленні.
Керівником "Енергетичної компанії України" є екс топ-менеджер ДТЕК Ріната Ахметова та власник книжкнової платформи Yakaboo Віталій Бутенко, який був звільнений з посади через неефективні управлінські рішення. Він також запамʼятався трейдингом електроенергії з Білорусі за декілька місяців до війни, не виплативши компанії Vector Energy значну суму за надані послуги.
"Загальна сума боргу досягла $2 млн. ТЕТ і Бутенко перестали виходити на зв’язок із Vector Energy, який подав позов до Міжнародного арбітражного суду Лондона. І лише у липні 2022 року боржник повідомив постачальнику, що виник форс-мажор – війна та воєнний стан, хоча цей форс-мажор стався значно пізніше", – розповідає "Цензор".
За даними видання, лобіюванням Віталія Бутенка на керівну посаду займався інший екс-менеджер структур Ріната Ахметова, нині заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма.
"Шурма досяг свого попри те, що у Бутенка на той момент був конфлікт інтересів: він не міг одночасно володіти приватним трейдером і очолювати державну трейдингову компанію. Щоб оминути цю перешкоду, Бутенко вийшов зі складу засновників ТЕТ, але на момент призначення в ЕКУ він ним ще був", – підкреслюють автори.
Наразі група депутатів готує відповідне звернення, за яким буде перевірено діяльність ЕКУ, зокрема, у частині відносин з державним "Енергоатомом". Справою займуться правоохоронні органи та Антимонопольний комітет.