Правоохранители проверят монополиста на рынке электроэнергии, пролоббированного заместителем председателя ОП Шурмой – СМИ

"Энергетическая компания Украины" (ЭКУ), которая в августе получила 50% всего рынка экспорта электроэнергии в ЕС, будет дополнительно проверена Антимонопольным комитетом и правоохранительными органами.

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Об этом сообщает Цензор.

Как отмечают в издании, ЭКУ, которая была в состоянии банкротства, пока имеет не только половину всего рынка экспорта, но и получила значительные преференции от другой государственной компании "Энергоатом-Трейдинг". Сама электроэнергия продается в ЕС с шестикратной разницей в цене.

По словам народной депутатки, члены Комитета по вопросам энергетики Инны Совсун, ЭКУ получила 90-дневную отсрочку платежей и беспроцентный заем на 500 млн гривен.

"Совсун считает, что это невозможно назвать честной конкуренцией. Другими словами, "Энергоатом" дает деньги ЭКУ, чтобы та купила у него энергию. Зачем это нужно "Энергоатому", тем более что экспортировать электричество с 6-кратной маржой он мог сам?", – говорится в сообщении.

Руководителем "Энергетической компании Украины" является экс-топ-менеджер ДТЭК Рината Ахметова и владелец книжной платформы Yakaboo Виталий Бутенко, который был уволен с должности из-за неэффективных управленческих решений. Он также запомнился трейдингом электроэнергии из Беларуси за несколько месяцев до войны, не выплатив компании Vector Energy значительную сумму за предоставленные услуги.

"Общая сумма долга достигла $2 млн. ТЕТ и Бутенко перестали выходить на связь с Vector Energy, подавшим иск в Международный арбитражный суд Лондона. И только в июле 2022 года должник сообщил поставщику, что возник форс-мажор – война и военное положение, хотя этот форс-мажор произошел гораздо позже", – рассказывает Цензор.

По данным издания, лоббированием Виталия Бутенко на руководящий пост занимался другой экс-менеджер структур Рината Ахметова, ныне заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма.

"Шурма достиг своего, несмотря на то, что у Бутенко на тот момент был конфликт интересов: он не мог одновременно владеть частным трейдером и возглавлять государственную трейдинговую компанию. Чтобы обойти это препятствие, Бутенко вышел из состава учредителей ТЭТ, но на момент назначения в ЭКУ он им еще был", – подчеркивают авторы.

В настоящее время группа депутатов готовит соответствующее обращение, согласно которому будет проверена деятельность ЭКУ, в частности, в части отношений с государственным "Энергоатомом". Делом займутся правоохранительные органы и Антимонопольный комитет.