"Энергетическая компания Украины" начинает поставки электроэнергии в Польшу

Акционерное общество "Энергетическая компания Украины" с 1 октября приступит к поставкам электроэнергии в Польшу, увеличив тем самым долю государства в экспорте электроэнергии в Польшу до 50%.

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Как сообщается в сообщении государственного энерготрейдера, он получил право экспортировать электроэнергию в соседнее государство мощностью 110 МВт в результате победы в дневном аукционе, который 29 сентября провел оператор системы передачи - НЭК "Укрэнерго".

"В результате конкурентной борьбы государственный энерготрейдер потеснил доминирующего частного игрока и получил право на поставку 50% предложенного на аукционе объема экспорта", – говорится в нем.

По словам генерального директора ЭКУ Виталия Бутенко, это двойная победа для государства, поскольку в последние годы государственные компании не экспортировали электроэнергию в Польшу и теперь государство снова будет зарабатывать там, где раньше зарабатывали только частные компании.

Во-вторых, отметил он, успешный выход ЭКУ на рынок экспорта электроэнергии прекратил доминирование одного частного игрока на этом направлении, что увеличит доходы еще одной государственной компании в лице "Укрэнерго".

Как указывают в ЭКУ, только за один день "Укрэнерго" получило почти 35% всего, что заработало на польском направлении за предыдущие пять месяцев.

Польское направление стало уже третьим экспортным, на которое вышла ЭКУ: на сегодня компания также участвует в ежедневных экспортных аукционах на Румынию и Словакию.

Всю электроэнергию для поставок на внутренний и внешний рынок ЭКУ выкупает у Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" через Украинскую энергетическую биржу на аукционах.

Источник фото: ua.depositphotos.com