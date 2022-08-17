"Энергетическая компания Украины" начала торговлю электроэнергией на экспорт

Акционерное общество "Энергетическая компания Украины" осуществило первые поставки на внутренний рынок и начинает экспорт электроэнергии ведущим европейским трейдинговым компаниям. Об этом говорится в сообщении ЭКУ.

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Так, она приняла участие в суточных аукционах по доступу к сечению для экспорта, проводимого НЭК "Укрэнерго", 17 августа выкупив 62 МВт из 125 МВт доступной мощности в направлении Словакии и 62 МВт из 125 МВт доступной мощности в направлении Румынии.

Весь объем электроэнергии для осуществления поставок как на внутренний рынок, так и экспорт ЭКУ приобрела у Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Как отметил генеральный директор ЭКУ Виталий Бутенко, начало активной коммерческой деятельности в сжатые сроки является приоритетом для менеджмента. Он указал, что среди первоочередных задач, стоящих перед компанией – построение трейдинговой инфраструктуры для эффективной торговли энергоресурсами с применением современных IT-технологий и диджитал-инструментов, а также создание системы управления рисками.

Напомним, что АО "ЭКУ" 28 июня было переподчинено Министерству экономики для создания на его базе единого государственного энерготрейдера.

В ноябре 2021 года Национальную акционерную компанию ЭКУ, находившуюся в процессе ликвидации, правительство решило восстановить и объединить в одну компанию с "Центрэнерго" и частью государственных угольных шахт.

В нынешнем виде АО "ЭКУ" является многопрофильным энергоснабжающим предприятием, осуществляющим операции по покупке, продаже, поставке и рыночной оптимизации потребления энергоресурсов для коммерческих клиентов.