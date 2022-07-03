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Кабмин решил передать НАК ЭКУ Минэкономики
Кабинет министров решил передать Национальную акционерную компанию “Энергетическая компания Украины” в управление Министерству экономики. Об этом говорится в распоряжении правительства №544-р от 28 июня.
Правительство обязало минэкономики в месячный срок принять меры по оформлению корпоративных прав.
Напомним, 10 ноября 2021 года Кабмин решил объединить "Центрэнерго" с государственными угольными шахтами на основе "Энергетической компании Украины". Это решение правительства также предусматривало прекращение ликвидации НАК ЭКУ.
Тогда предполагалось в дальнейшем передать активы компании Фонду госимущества, который должен был подготовить ее к дальнейшей приватизации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее ЭКУ была крупнейшей энергетической компанией Украины и по состоянию на управляла третью мощностей по генерации электроэнергии в стране. Также в структуре компании были энергопоставляющие компании. В 2014 году Кабмин принял решение о ее ликвидации.