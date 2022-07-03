Кабмін вирішив передати НАК ЕКУ Мінекономіки

Кабінет міністрів вирішив передати Національну акціонерну компанію “Енергетична компанія України” до управління Міністерства економіки. Про це йдеться у розпорядженні уряду №544-р від 28 червня.

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Уряд зобов'язав мінекономіки в місячний термін вжити заходів щодо оформлення корпоративних прав.

Нагадаємо, 10 листопада 2021 року Кабмін вирішив об'єднати "Центренерго" з державними вугільними шахтами на основі "Енергетичної компанії України". Це рішення уряду також передбачало припинення ліквідації НАК ЕКЗ.

Тоді передбачалося надалі передати активи компанії Фонду держмайна, який мав підготувати її до подальшої приватизації.

Раніше ЕКУ була найбільшою енергетичною компанією України і станом на керувала третиною потужностей із генерації електроенергії в країні. Також у структурі компанії були енергопостачальні компанії. 2014 року Кабмін ухвалив рішення про її ліквідацію.