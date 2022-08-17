"Енергетична компанія України" розпочала торгівлю електроенергією на експорт

Акціонерне товариство "Енергетична компанія України" здійснило перші поставки на внутрішній ринок та розпочинає експорт електроенергії провідним європейським трейдинговим компаніям. Про це йдеться у повідомленні ЕКУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так, вона взяла участь у добових аукціонах із доступу до перетину для експорту, що проводить НЕК "Укренерго",17 серпня викупивши 62 МВт зі 125 МВт доступної потужності у напрямку Словаччини та 62 МВт зі 125 МВт доступної потужності у напрямку Румунії.

Весь обсяг електроенергії для здійснення поставок як на внутрішній ринок, так і на експорт ЕКУ придбала у Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

Як зазначив генеральний директор ЕКУ Віталій Бутенко, початок активної комерційної діяльності в стислі строки є пріоритетом для менеджменту. Він вказав, що серед першочергових завдань, які стоять перед компанією, – побудова трейдингової інфраструктури для ефективної торгівлі енергоресурсами із застосуванням сучасних IT-технологій та діджитал-інструментів, а також створення системи управління ризиками.

Нагадаємо, що АТ "ЕКУ" 28 червня було перепорядковане Міністерству економіки для створення на її базі єдиного державного енерготрейдера.

У листопаді 2021 року Національну акціонерну компанію ЕКУ, яка знаходилася в процесі ліквідації, уряд вирішив відновити та об'єднати в одну компанію з "Центренерго" та частиною державних вугільних шахт.

В нинішньому вигляді акціонерне товариство ЕКУ є багатопрофільним енергопостачальним підприємством, що здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання енергоресурсів для комерційних клієнтів.