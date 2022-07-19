НАК "ЕКУ" стане єдиним державним трейдером електроенергії, - Галущенко

Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України" стане єдиним державним трейдером електроенергії. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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За його словами, перетворення НАК "ЕКУ" на єдиного державного трейдера електроенергії стало причиною, через яку компанія була передана з управління Міненерго в управління міністерства економіки.

"Ця ідея має певний опір. Але ключове, що треба розуміти: йдеться про інтереси держави. Знаю, багатьом це не подобається, але ми повинні дбати насамперед про це. Мова не йдеться про монополію, якісь спеціальні правила чи ексклюзивні винятки. для держави", - сказав Галущенко.

За його словами, "ЕКУ" буде таким самим учасником ринку, як і будь-який інший, і правила залишаться на всіх рівнях. Міністр додав, що ключовим постачальником електроенергії цього трейдера буде державна генерація.

Нагадаємо, 28 червня Кабмін вирішив передати НАК "ЕКУ" до управління Міністерства економіки.

10 листопада 2021 року Кабмін вирішив об'єднати "Центренерго" з державними вугільними шахтами на основі „Енергетичної компанії України”. Це рішення уряду також передбачало припинення ліквідації НАК ЕКЗ.

Тоді передбачалося надалі передати активи компанії Фонду держмайна, який мав підготувати її до подальшої приватизації.

Раніше ЕКУ була найбільшою енергетичною компанією України та управляла третиною потужностей із генерації електроенергії в країні. Також у структурі компанії були енергопостачальні компанії. 2014 року Кабмін ухвалив рішення про її ліквідацію.