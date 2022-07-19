НАК "ЭКУ" станет единым государственным трейдером электроэнергии, - Галущенко

Национальная акционерная компания “Энергетическая компания Украины” станет единым государственным трейдером электроэнергии. Об этом в интервью изданию “Интерфакс-Украина” сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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По его словам, превращение НАК "ЭКУ" в единого государственного трейдера электроэнергии стало причиной по которой компания была передана из управления Минэнерго в управление министерства экономики.

"Эта идея имеет определенное сопротивление. Но ключевое, что нужно понимать: речь идет об интересах государства. Знаю, многим это не нравится, но мы должны заботиться прежде всего об этом. Речь не идет о монополии, каких-то специальных правилах или эксклюзивных исключениях для государства", — сказал Галущенко.

По его словам "ЭКУ" будет таким же участником рынка, как и любой другой, и правила останутся на всех уровнях. Министр добавил, что ключевым поставщиком электроэнергии этому трейдеру будет государственная генерация.

Напомним, 28 июня Кабмин решил передать НАК "ЭКУ" в управление Министерству экономики.

10 ноября 2021 года Кабмин решил объединить "Центрэнерго" с государственными угольными шахтами на основе "Энергетической компании Украины". Это решение правительства также предусматривало прекращение ликвидации НАК ЭКУ.

Тогда предполагалось в дальнейшем передать активы компании Фонду госимущества, который должен был подготовить ее к дальнейшей приватизации.

Ранее ЭКУ была крупнейшей энергетической компанией Украины и управляла третью мощностей по генерации электроэнергии в стране. Также в структуре компании были энергопоставляющие компании. В 2014 году Кабмин принял решение о ее ликвидации.