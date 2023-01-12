Украина начала импортировать электроэнергию в небольших объемах с 1 января

Министерство энергетики рассчитывает на увеличение импорта электроэнергии из Европы, который с начала года уже происходит в небольших объемах.

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Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время импорт небольшой, но он продолжается с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать, и это будет соответственно влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках", – сказал министр.

По его словам, объемы импорта будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков в ближайшие дни.

"Многое будет зависеть от будущих обстрелов энергосистемы, какие повреждения будут, но, безусловно, на импорт мы также рассчитываем", - добавил Галущенко.

Он отметил, что вопросом импорта сегодня занимаются многие трейдеры - не только государственный "ЭКУ", но и частные "ЭРВ", группа "ДТЭК".

Отметим, 3 января Кабмин принял постановление об особенностях импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода. Документ предусматривает дополнительные гарантии для участников рынка, импортирующих электроэнергию из стран ЕС.

По данным Минэнерго, согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем. Этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в вечерний пиковый час, однако привлечение импорта значительно снизит объем небаланса.

Напомним, что Украина продавала электроэнергию на экспорт до ракетных ударов России по объектам энергетики 10 октября, из-за которых такой экспорт был остановлен. При этом еще в конце октября 2022 года "Энергетическая компания Украины" протестовала возможность уже импорта электроэнергии из Европы для стабилизации энергосистемы.