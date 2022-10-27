Україна зробила тест імпорту електроенергії з Європи задля стабілізації енергосистеми через наслідки ракетних ударів РФ

Акціонерне товариство "Енергетична компанія України" здійснило першу тестову поставку електроенергії зі Словаччини. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Зазначається, що це було зроблено з метою підтримки енергосистеми України у разі дефіциту генеруючої потужності. Фактичний імпорт потужністю 1 МВт відбувся 27 жовтня.

Право ж на здійснення імпорту ЕКУ отримала в результаті відкритого аукціону з доступу до міждержавних електромереж, який 25 жовтня провів оператор національної системи передачі "Укренерго".

Як вказав генеральний директор ЕКУ Віталій Бутенко, ризики сталого проходження опалювального періоду значно збільшились внаслідок ракетних обстрілів і пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Як державний трейдер ми шукаємо можливості та інструменти, що дозволять зменшити ці ризики. Здійснення тестових поставок – частина цієї роботи. Технічна можливість імпортувати електроенергію з Європи в Україну – це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Ми повинні бути готові до його впровадження", – зазначив він.

Підкреслимо, що масові удари російської армії по українських об'єктах енергетичної інфраструктури у жовтні наразі призвели до необхідності періодичних відключень від електроспоживання задля економії і, відповідно, припинення експорту Україною електроенергії за кордон (зокрема, ЕКУ до цього експортувала її в ту ж Словаччину та в Румунію, а також у Польщу).

Джерело фото: ua.depositphotos.com