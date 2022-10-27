Украина протестировала импорт электроэнергии из Европы для преодоления последствий ракетных ударов РФ

Акционерное общество "Энергетическая компания Украины" осуществило первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Об этом говорится в сообщении компании.

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Отмечается, что это было сделано с целью поддержки энергосистемы Украины в случае дефицита генерирующей мощности. Фактический импорт мощностью 1 МВт был произведен 27 октября.

Право же на осуществление импорта ЭКУ получило в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, который 25 октября провел оператор национальной системы передачи "Укрэнерго".

Как отметил генеральный директор ЭКУ Виталий Бутенко, риски устойчивого прохождения отопительного периода значительно увеличились в результате ракетных обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры.

"Как государственный трейдер мы ищем возможности и инструменты, позволяющие снизить эти риски. Осуществление тестовых поставок – часть этой работы. Техническая возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину – это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению", – отметил он.

Подчеркнем, что массовые удары российской армии по украинским объектам энергетической инфраструктуры в октябре привели к необходимости периодических отключений от электропотребления ради экономии и, соответственно, прекращения экспорта Украиной электроэнергии за границу (в частности, ЭКУ до этого экспортировала ее в ту же Словакию и в Румынию, а также в Польшу).

Источник фото: ua.depositphotos.com