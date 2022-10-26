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"Укрэнерго" планирует сделать"удобные" графики отключений электроэнергии
В Украине сложилась такая ситуация, что одним пользователям не отключают электроэнергию вообще, а другим регулярно. НЭК "Укрэнерго" решила разобраться с этим вопросом и ввести “удобные” графики веерных отключений.
Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в телемарафоне "Единые Новости".
"Укрэнерго" разрабатывает "удобный график отключения э/э" вместе с операторами систем распределения (облэнерго), местными органами власти, Минэнерго и Офисом Президента.
"К сожалению, в некоторых регионах отключения потребителей от электроэнергии распределяются неравномерно, и поэтому одни потребители имеют доступ к электроэнергии постоянно, а некоторые страдают от частых отключений. Мы работаем для того, чтобы помочь операторам систем распределения (облэнерго), которые эти графики составляют, сделать так, чтобы отключения были более равномерными и более справедливо распределенными между потребителями", - рассказал Кудрицкий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После последней атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины в большинстве случаев энергоснабжение возобновлено. Но некоторые населенные пункты все еще остаются без надежного энергоснабжения.
"Энергосистема сейчас как раненый организм, который требует времени на восстановление. Мы продолжаем ремонты, и в течение этого времени призываем граждан экономить энергоресурсы. Даже несколько процентов экономии очень сильно помогают сбалансировать энергосистему. Мы благодарны всем, кто бережно относится к энергопотреблению и призываем их не оставлять эту полезную привычку. Ведь этот призыв будет актуален и в последующие месяцы", - отметил Кудрицкий.
Напомним, НЭК "Укрэнерго" сообщило, что 22 октября россияне совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты Украины. Масштаб повреждений может превышать последствия атаки 10-12 октября. Именно 10 октября оккупанты нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины.
Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит бережливо потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
Источник фото: ua.depositphotos.com