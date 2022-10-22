"Укрэнерго" предупредило об ограничении электроснабжения в Киеве и четырех областях

"Укрэнерго" в субботу, 22 октября, снова предупредило об ограничении электроснабжения в Киеве и четырех областях из-за увеличения уровня потребления электроэнергии.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Сегодня, 22 октября, утром снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие ограничения помогут снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.

Напомним, "Укрэнерго" 21 октября также вводило ограничение электроснабжения в Киеве и четырех областях из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии .

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что оккупанты нанесли с 10 октября около 300 ударов по энергосистеме Украины, продолжается подготовка к мерам, которые придется принимать в случае "драматических повреждений".

Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2", в том числе и по объектам критической инфраструктуры.