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Оккупанты обстрелили энергетические объекты в Кировоградской области
Оккупанты нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.
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Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах", - говорится в сообщении.
Руководитель области просит предприятия, владельцев крупных торговых объектов и сетей, общепита и всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он предупредил, что могут быть перебои со снабжением электроэнергией, а в области уже есть отключение.
Напомним, в субботу, 22 октября, оккупанты снова обстреливают объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксировали прилеты в Ровно, Луцке, Хмельницком и Одесской области.