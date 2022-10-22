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Оккупанты обстрелили энергетические объекты в Кировоградской области

Оккупанты обстрелили энергетические объекты в Кировоградской области

Оккупанты нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.

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Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах", - говорится в сообщении.

Руководитель области просит предприятия, владельцев крупных торговых объектов и сетей, общепита и всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии.

Он предупредил, что могут быть перебои со снабжением электроэнергией, а в области уже есть отключение.

Напомним, в субботу, 22 октября, оккупанты снова обстреливают объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксировали прилеты в РовноЛуцкеХмельницком и Одесской области.