Оккупанты обстреляли ракетами объект энергетической инфраструктуры в Одесской области

Оккупанты нанесли два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области, ряд населенных пунктов остался без света.

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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Утром враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области, в результате чего в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света", - говорится в сообщении.

Он отметил, что коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов.

Также глава области добавил, что "Укрэнерго" и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей .

Напомним, в субботу, 22 октября, оккупанты снова обстреливают объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксировали прилеты в Ровно, Луцке и Хмельницком.