В КГГА допускают, что зимой Киев может оставаться без отопления на время

В Киевской городской государственной администрации подтвердили, что есть вероятность того, что зимой в столице в многоэтажных домах будут отключать отопление на несколько дней. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью изданию "Экономическая правда".

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"Такая вероятность есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты. Мы должны это понимать и осознавать", — сказал он.

В то же время заместитель главы КГГА отметил, что местные власти готовятся к таким возможным случаям. Отвечая на вопрос, может ли сеть централизованного отопления выйти из строя в результате удара ракет или беспилотников, Пантелеев ответил: "Может".

В любом случае температурный минимум в домах украинцев зимой будет снижен до 16 градусов, потому что в нынешних условиях газ и уголь нужно использовать экономно.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко также посоветовал украинцам запастись теплыми одеялами и одеждой, и отметил, что эта зима будет для Украинцев самой холодной.

Между тем, во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.

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