Во Львове на случай экстренных ситуаций бомбоубежища оборудовали буржуйками

Во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону, при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.

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Об этом в Facebook сообщил мэр Андрей Садовый.

"Буржуйки не нужно ставить в каждой квартире отдельно. А исключительно в укрытии для того, чтобы по потребности жители могли там согреться", - отметил глава города.

Установка одной буржуйки в бомбоубежищи занимает 4 часа. Фото: Facebook Садового

Во Львове потенциально 10 500 пунктов обогрева в жилых домах. Мэр рассказал, что процесс монтажа занимает 4 часа. Садовый обратился к горожанам и отметил, что такое отопление нужно обеспечить в подвале до 1 октября. Если к этой дате подвал не будет готов, нужно оставить эту информацию на горячей линии города: 1580 год.

Руководитель Львова пояснил, что если, например, будут поражены электрические подстанции, или ТЭЦы, тогда другого варианта, как согреваться в обустройстве в укрытиях, не будет.

В каждом доме во Львове должны установить буржуйку в подвале. Фото: Facebook Садового

"Город берет на себя подготовку к зиме школ, всей медицинской системы и социальной сфере в случае чрезвычайной ситуации. В то же время пункты обогрева в домах должны обеспечить управляющие компании, ОСМД и другие", - добавил он.

Накануне львовские местные власти закупили буржуйки и дрова. Кроме того, жителей призывают подготовиться к чрезвычайным ситуациям: закупить электроплиты, автономные светильники, утеплить окна.

До этого мэр Киева Виталий Кличко также предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.