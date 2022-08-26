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Категория
Общество
Дата публикации

Во Львове на случай экстренных ситуаций бомбоубежища оборудовали буржуйками

Во Львове на случай экстренных ситуаций бомбоубежища оборудовали буржуйками

Во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону, при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.

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Об этом в Facebook сообщил мэр Андрей Садовый.

"Буржуйки не нужно ставить в каждой квартире отдельно. А исключительно в укрытии для того, чтобы по потребности жители могли там согреться", - отметил глава города.

Фото 2 — Во Львове на случай экстренных ситуаций бомбоубежища оборудовали буржуйками
Установка одной буржуйки в бомбоубежищи занимает 4 часа. Фото: Facebook Садового 

Во Львове потенциально 10 500 пунктов обогрева в жилых домах. Мэр рассказал, что процесс монтажа занимает 4 часа. Садовый обратился к горожанам и отметил, что такое отопление нужно обеспечить в подвале до 1 октября. Если к этой дате подвал не будет готов, нужно оставить эту информацию на горячей линии города: 1580 год.

Руководитель Львова пояснил, что если, например, будут поражены электрические подстанции, или ТЭЦы, тогда другого варианта, как согреваться в обустройстве в укрытиях, не будет.

Фото 3 — Во Львове на случай экстренных ситуаций бомбоубежища оборудовали буржуйками
В каждом доме во Львове должны установить буржуйку в подвале. Фото: Facebook Садового 

"Город берет на себя подготовку к зиме школ, всей медицинской системы и социальной сфере в случае чрезвычайной ситуации. В то же время пункты обогрева в домах должны обеспечить управляющие компании, ОСМД и другие", - добавил он.

Накануне львовские местные власти закупили буржуйки и дрова. Кроме того, жителей призывают подготовиться к чрезвычайным ситуациям: закупить электроплиты, автономные светильники, утеплить окна.

До этого мэр Киева Виталий Кличко также предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.

Автор:
Вита Молодан