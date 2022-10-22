У КМДА допускають, що взимку Київ може залишатися без опалення на деякий час

У Київській міській державній адміністрації підтвердили, що є вірогідність того, що взимку в столиці в багатоповерхових будинках відключатимуть опалення на декілька днів. Про це заявив заступника голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв’ю виданню "Економічна правда".

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"Така вірогідність є. Вона пов'язана не з дефіцитом газу чи технологічними питаннями, а з тим, що ворог полює на наші інфраструктурні об'єкти, руйнує енергетичні об'єкти. Ми повинні це розуміти та усвідомлювати", — сказав він.

В той же час він зазначив, що місцева влада готується до таких можливих випадків. Відповідаючи на запитання, чи може мережа централізованого опалення бути виведена з ладу в результаті удару ракет чи безпілотників, Пантелеєв відповів: "Може".

В будь-якому випадку температурний мінімум в оселях українців взимку буде знижений до 16 градусів, тому що в нинішніх умовах газ і вугілля треба використовувати економно.

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав киян запасатись теплими речами та ковдрами. Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко також порадив українцям запастися теплими ковдрами та одягом, та зауважив що ця зима буде для Українців найхолоднішою.

Тим часом у Львові на випадок екстрених ситуацій облаштовують пункти обігріву у бомбосховищах. Для цього встановлюють буржуйки. При цьому місто на 100% готове до опалювального сезону за умови, що ситуація в енергетиці збережеться стабільною.

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