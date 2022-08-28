"Запасайтесь ковдрами": "Нафтогаз" попередив українців, що майбутня зима стане найхолоднішою за останні десятиліття

Температура повітря в оселях українців буде від 17 до 18 градусів тепла в опалювальний периіод, що приблизно на чотири градуси нижче норми. Таким чином, майбутня зима може стати найхолоднішою для України за останні десятиліття.

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Про це повідомив очільник державної компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренк, передає The Guardian.

Він порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом, коли температура на вулиці опуститься нижче -10ºC.

Цього річ опалювальний сезон в України розпочнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай. Видання зазначає, що опалювальний сезон залежить від того, чи нададуть союзники необхідну суму грошей для імпорту 4 млрд куб газу. Але найбільший ризик — війна. Росія руйнує газову інфраструктуру, і від масштабів цих руйнувань також буде залежати температура повітря в будинках.

"Без фінансової підтримки нам буде не вистачати газу, і це означатиме, що ми матимемо дійсно високі ризики в енергетичній системі. Без імпорту газу у великих частинах України будуть відключення світла", — розповів Вітренко.

Україна виробляє близько 60% необхідного газу всередині країни, а решту імпортує з країн-сусідів ЄС за ринковими цінами.

Мер Києва Кличко дав жителям столиці таку ж саму пораду, як і Вітренко. Очільник міста попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.

Тим часом у Львові на випадок екстрених ситуацій облаштовують пункти обігріву у бомбосховищах. Для цього встановлюють буржуйки. При цьому місто на 100% готове до опалювального сезону за умови, що ситуація в енергетиці збережеться стабільною.

Джерело фото: ua.depositphotos.com