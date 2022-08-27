Кабмін виділив 1,4 млрд грн на закупівлю обладнання для швидкого розгортання обігріву і водопостачання

Кабінет Міністрів на засіданні 27 серпня виділив 1 млрд 409 млн грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, щоб оперативно реагувати на виклики і проблеми тепло- і водопостачання.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик — це терористичні акти Росії проти критичної інфраструктури", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що саме тому Уряд виділяє 1 млрд 409 млн гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання.

Мова йде про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням.

За словами Шмигаля, паралельно із закупівлями Уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури й іншу підготовку до опалювального сезону.

"Стан готовності зараз 75%. Робимо все, аби всі українці цієї зими були із теплом та світлом", - підкреслив прем'єр-міністр.

Зазначимо, в рамках підготовки до нового осінньо-зимового періоду місцева влада Львова розглядає всі можливі сценарії, в тому числі і суттєве зменшення поставок газу. Тому місто закуповує буржуйки та запасається дровами на випадок НС.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко також попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.

Загалом по всій країні Кабмін планує зменшити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку з 18-20 до 16 градусів.