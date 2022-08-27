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Кабмин выделил 1,4 млрд грн на закупку оборудования для быстрого развертывания обогрева и водоснабжения
Кабинет Министров на заседании 27 августа выделил 1 млрд. 409 млн грн на закупку стратегического запаса материальных резервов, чтобы оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Этот отопительный сезон без преувеличения станет самым сложным в истории независимой Украины. Главный риск - это террористические акты России против критической инфраструктуры", - отметил Шмигаль.
Он подчеркнул, что именно поэтому правительство выделяет 1 млрд 409 млн гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.
По словам Шмыгаля, параллельно с закупками правительство продолжает ремонты критической инфраструктуры и другую подготовку к отопительному сезону.
"Состояние готовности сейчас 75%. Делаем все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом", - подчеркнул премьер-министр.
Отметим, в рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду местные власти Львова рассматривают все возможные сценарии, в том числе и существенное уменьшение поставок газа. Поэтому город закупает буржуйки и запасается дровами на случай ЧС.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко также предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.
В целом по всей стране Кабмин планирует снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой с 18-20 до 16 градусов.