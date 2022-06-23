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Цієї зими українцям "прикрутять" опалення
Опалювальний сезон в Україні розпочнуть вчасно, а тарифи на тепло не змінюватимуться. Однак у будинках та квартирах буде холодніше.
Про це повідомив голова Мінрегіону Олексій Чернишов.
За його словами, на українців чекає "надскладна зима", готуватися до холодів потрібно "саме зараз", а як ми переживемо зиму - "залежить від кожного з нас".
Чернишов зазначив, що українці мають відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Оптимальна температура в будинку має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів", - сказав він.
Головне завдання зараз, за його словами, - "забезпечити безперервність тепла".
Хоча у квартирах і стане холодніше, тарифи залишаться на колишньому рівні, заявив Чернишов.
Зазначимо, Кабмін прораховує і готується до всіх можливих сценаріїв у новому опалювальному сезоні. Кабмін передав у власність "Нафтогазу" шість ТЕЦ та зобов'язав продавати газ за фіксованою ціною.
Також Україна запропонувала США угоду про постачання зрідженого природного газу за ленд-лізом, щоб таким чином отримати від американської сторони близько шести мільярдів кубометрів ЗПГ.