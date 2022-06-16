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"Нафтогаз" назвав тариф на газ для колишніх клієнтів газзбутів
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" назвала тариф, за яким отримуватимуть газ колишні клієнти газзбутів, що втратили постачальника з 1 червня. 8,8 мільйона українців отримають газ за ціною 7,96 грн.
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогаз України".
З 1 травня 2022 року до реєстру газопостачальної компанії "Нафтогаз України" підключено 8,8 млн українських домогосподарств, які отримували газ від постачальника "останньої надії", згідно з річним тарифним планом "Фіксований" з однією з найвигідніших цін на ринку. 7,96 грн/куб. м (з ПДВ без вартості транспортування).
Відповідне рішення було ухвалено ОДТСУ та Міністерством енергетики України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Це не вперше, коли ДК "Нафтогаз України" захищає інтереси споживачів постачальника "останньої надії". Завдяки нашим спільним зусиллям з владою їх тариф на газ складе 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки )", - зазначили у компанії.
Таким чином, для забезпечення безперебійного газопостачання в умовах військового стану всі споживачі, які раніше отримували природний газ від 17 постачальників під брендом "Твій газзбут" (104.ua) та ТОВ "Одесагаз-Постачання", з 1 травня 2022 року забезпечуються газом від "Нафтогазу" ".
"Звертаємо увагу, що нові клієнти здійснюють оплати з попереднім постачальником за газ, отриманий до 30 квітня 2022 року, а з 1 травня 2022 року оплачують газ на рахунки ДК "Нафтогаз України"", - йдеться у повідомленні.
Зміна ціни актуальна для клієнтів, які нещодавно отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою ціна на газ для підприємств "Теплокомуненерго" для забезпечення населення гарячою водою становитиме 7420 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ) з 1 червня до 1 липня.