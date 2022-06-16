"Нафтогаз" назвав тариф на газ для колишніх клієнтів газзбутів

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" назвала тариф, за яким отримуватимуть газ колишні клієнти газзбутів, що втратили постачальника з 1 червня. 8,8 мільйона українців отримають газ за ціною 7,96 грн.

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Про це повідомляє прес-служба "Нафтогаз України".

З 1 травня 2022 року до реєстру газопостачальної компанії "Нафтогаз України" підключено 8,8 млн українських домогосподарств, які отримували газ від постачальника "останньої надії", згідно з річним тарифним планом "Фіксований" з однією з найвигідніших цін на ринку. 7,96 грн/куб. м (з ПДВ без вартості транспортування).

Відповідне рішення було ухвалено ОДТСУ та Міністерством енергетики України.

"Це не вперше, коли ДК "Нафтогаз України" захищає інтереси споживачів постачальника "останньої надії". Завдяки нашим спільним зусиллям з владою їх тариф на газ складе 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки )", - зазначили у компанії.

Таким чином, для забезпечення безперебійного газопостачання в умовах військового стану всі споживачі, які раніше отримували природний газ від 17 постачальників під брендом "Твій газзбут" (104.ua) та ТОВ "Одесагаз-Постачання", з 1 травня 2022 року забезпечуються газом від "Нафтогазу" ".

"Звертаємо увагу, що нові клієнти здійснюють оплати з попереднім постачальником за газ, отриманий до 30 квітня 2022 року, а з 1 травня 2022 року оплачують газ на рахунки ДК "Нафтогаз України"", - йдеться у повідомленні.

Зміна ціни актуальна для клієнтів, які нещодавно отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою ціна на газ для підприємств "Теплокомуненерго" для забезпечення населення гарячою водою становитиме 7420 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ) з 1 червня до 1 липня.