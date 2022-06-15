Україна хоче отримати по ленд-лізу скраплений газ із США, - ЗМІ

Україна запропонувала США угоду про постачання зрідженого природного газу ленд-лізом, щоб таким чином отримати від американської сторони близько шести мільярдів кубометрів.

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Про це пише американський журнал Foreign Policy.

Україна обговорює із західними партнерами різні варіанти забезпечення постачання газу на зиму та збільшення власного видобутку блакитного палива.

Зокрема, обговорюється потенційна угода з Вашингтоном щодо постачання американського зрідженого природного газу в рамках програми ленд-лізу.

Крім того, обговорюється забезпечення міжнародного фінансування для закупівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та Північній Африці. Також розробляються альтернативні маршрути постачання.

Генеральний директор українського "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україні необхідно $8 млрд для імпорту 6 млрд кубометрів газу до настання зими.

"У США є дуже чіткий мандат на надання необхідної допомоги Україні. Ми хочемо структурувати його розумним чином, щоб не було жодного тягаря для американських платників податків", - каже Вітренко.

За планом про ленд-ліз Україна хоче отримати близько 6 мільярдів кубометрів LNG, який доставлятиметься до Європи і потраплятиме в країну через трубопровід.

При цьому українська сторона планує розрахуватися зі США після того, як буде збільшено внутрішній видобуток газу.

Нагадаємо, "Нафтогаз" уклав угоду з канадським енергетичним розробником Symbio Infrastructure (Symbio) на закупівлю зрідженого природного газу (LNG) та зеленого зрідженого водню (LH2) із Квебеку.