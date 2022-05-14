ОП очікує рішення у США про новий пакет підтримки на 40 млрд доларів наступного тижня

В Офісі президента очікують, що наступного тижня Сенат США ухвалить рішення про новий пакет підтримки України на 40 млрд доларів. Про це на Facebook написав заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга.

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"Президент завершив зустріч із впливовими американськими сенаторами-республіканцями. А головне – справжніми друзями України. Сьогодні наша держава має жорстку двопартійну та двопалатну підтримку американських друзів. І американського народу. Тому наступного тижня слід очікувати на рішення щодо 40 млрд. дол. США підтримки. Як і подальше посилення санкцій щодо російського агресора та нарощування оборонної підтримки. Реалізацію програми ленд-лізу", - написав Сибіга.

Нагадаємо, міністри закордонних справ “Великої сімки” підтримали збільшення допомоги, а також постачання зброї Україні під час зустрічі 13 травня.

Президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав пропозицію голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля щодо подальшого збільшення фінансування Європейського фонду миру до 2 млрд євро на військову техніку для України.