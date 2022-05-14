G7 поддержали увеличение поставок оружия Украине

Министры иностранных дел “Большой семерки” поддержали увеличение помощи, а также поставок оружия Украине во время встречи 13 мая. Об этом пишет Reuters.

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"Министры иностранных дел из группы стран G7 поддержали предоставление большей помощи и оружия Украине на встрече в пятницу, которую Германия назвала "мощным признаком единства", чтобы углубить глобальную изоляцию России из-за вторжения в соседнюю страну", — сообщает издание.

Также издание сообщает, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о дополнительной военной поддержке в размере 500 миллионов евро, которая должна быть одобрена на следующей неделе членами ЕС, и выразил уверенность, что блок согласится на эмбарго на российскую нефть.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о новых санкциях, направленных против финансовой сети и ближайшего окружения президента России Владимира Путина, включая его бывшую жену и двоюродных братьев, а также призвала увеличить поставки оружия в Украину.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель поддержал предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о дальнейшем увеличении финансирования Европейского фонда мира до 2 млрд евро на военную технику для Украины.