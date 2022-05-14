G7 підтримали збільшення постачання зброї Україні

Міністри закордонних справ “Великої сімки” підтримали збільшення допомоги, а також постачання зброї Україні під час зустрічі 13 травня. Про це пише Reuters.

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"Міністри закордонних справ із групи країн G7 підтримали надання більшої допомоги та зброї Україні на зустрічі у п'ятницю, яку Німеччина назвала "потужною ознакою єдності", щоб поглибити глобальну ізоляцію Росії через вторгнення до сусідньої країни", - повідомляє видання.

Також видання повідомляє, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель оголосив про додаткову військову підтримку у розмірі 500 мільйонів євро, яка має бути схвалена наступного тижня членами ЄС, та висловив упевненість, що блок погодиться на ембарго на російську нафту.

У свою чергу міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про нові санкції, спрямовані проти фінансової мережі та найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, включаючи його колишню дружину та двоюрідних братів, а також закликала збільшити постачання зброї в Україну.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав пропозицію голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля щодо подальшого збільшення фінансування Європейського фонду миру до 2 млрд євро на військову техніку для України.