Кабмин утвердил цену льготную на газ для обеспечения населения горячей водой

Кабинет министров принял постановление, согласно которому цена на газ для предприятий "Теплокоммунэнерго" для обеспечения населения горячей водой будет составлять 7420 гривен за тысячу кубометров(с НДС) с 1 июня до 1 июля. Об этом сказано в сообщении на сайте правительства.

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Согласно принятому правительственному постановлению, с 1 июня по 31 июля 2022 газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" реализует производителям тепловой энергии природный газ в объемах, необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению по цене 7420 грн (с НДС) за 1 000 куб. метров.

К цене добавляется тариф на услуги транспортировки и коэффициент, применяемый при заказе мощности в сутки вперед.

Напомним, ранее Харьковская ТЭЦ-5 заявила о решении остановить работу и законсервировать оборудование из-за увеличения цен на газ дочерней компанией “Нафтогаза” “Нафтогаз-трейдинг”.

Причиной такого решения стало то, что компания "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня установила для предприятий топливно-энергетического комплекса новые расценки на фиксированные объемы газа, увеличив их втрое: с 7,9 тыс. грн. до 29,4 тыс. грн. за тысячу кубометров топлива.