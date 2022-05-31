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Енергетика
Дата публікації

Кабмін затвердив пільгову ціну на газ для забезпечення населення гарячою водою

Кабмін затвердив пільгову ціну на газ для забезпечення населення гарячою водою

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою ціна на газ для підприємств Теплокомуненерго для забезпечення населення гарячою водою становитиме 7420 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ) з 1 червня до 1 липня. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

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Згідно з прийнятою урядовою постановою, з 1 червня по 31 липня 2022 року "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" реалізує виробникам теплової енергії природний газ в обсягах, необхідних для надання послуг із гарячого водопостачання за ціною 7420 грн (з ПДВ) за 1 000 куб. метрів.

До ціни додається тариф на послуги транспортування та коефіцієнт, що застосовується під час замовлення потужності на добу вперед.

Нагадаємо, раніше Харківська ТЕЦ-5 заявила про рішення зупинити роботу та законсервувати обладнання через збільшення цін на газ дочірньою компанією "Нафтогазу" "Нафтогаз-трейдинг".

Причиною такого рішення стало те, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" з 1 червня встановила для підприємств паливно-енергетичного комплексу нові розцінки на фіксовані обсяги газу, збільшивши їх утричі: з 7,9 тис. грн. до 29,4 тис. Грн. за тисячу кубометрів пального.

Автор:
Степан Крьока